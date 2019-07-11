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Gülistan Ovası’nda sondajla sulu tarım

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Gülistan Ovası’nda bulunan tarlalarda sondaj vurulmasıyla birlikte sulu tarım yapılmaya başlandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
Gülistan Ovası’nda sondajla sulu tarım

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Gülistan Ovası’nda bulunan tarlalarda sondaj vurulmasıyla birlikte sulu tarım yapılmaya başlandı.


İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve verimli topraklarıyla bölgenin önemli tarım arazileri arasında bulunan 250 bin dönümlük alana sahip olan Gülistan Ovası’nda sulama suyu sorunu olması nedeniyle yıllardır sulu tarım yapamayan çiftçiler, vurdukları sondaj kuyuları sayesinde sulu tarım yapmaya başladı. Daha önce sadece buğday, arpa ve korunga ekilerek kuru tarımın yapıldığı tarlalarda, sondaj kuyularından çıkan su sayesinde fasulye, domates, şeker pancarı, patates, kavun ve karpuz başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin üretimi yapılıyor. Bölgenin organik tarım açısından yüksek potansiyele sahip olması sayesinde sulu tarımla birlikte çiftçilerin tarımsal gelir artışı sağlanacak ve istihdamın önü açılacak.


Ovada sulu tarım yapmaya başlayan Orhan Emen isimli çiftçi, sulu tarım alanlarının artmasıyla birlikte iş olanaklarının artacağını ifade ederek, “Daha önce kuru tarımın yapıldığı Gülistan Ovası’nda son yıllarda yavaş yavaş sulu tarıma geçiliyor. Batman ve Ahlat başta olmak üzere ilçemiz dışından gelen çiftçiler kiraladıkları bu bereketli topraklara sondaj vurup fasulye, domates ve patatesin yanı sıra çeşitli tarım ürünlerini ekmekteler. Yöremizin insanları inşaat sektöründe çalışmaktadır. Bu sektörde artık iş imkânları olmadığından dolayı gençlerimiz ekmek kazansınlar diye bende bu sene yaklaşık 200 dönümlük bir yer kiralayıp bu işe el attım. Verimli ve bereketli topraklara sahip olan bu ovanının tamamının sulu tarıma geçmesiyle birlikte ilçemiz ve ülkemiz ekonomisine önemli fayda sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
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