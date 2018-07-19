Gülihsan Yiğit kimdir? Gülihsan Yiğit nerede kaymakamlık yapmakta?

Elazığ’ın Palu ilçesinde kaymakamlık yaptığı sırada “Çarşafı çıkar, pardösünü al” kampanyasıyla gündeme gelen ve bu kampanya nedeniyle büyük bir tepkiye neden olan Gülihan Yiğit kimdir? Gülihan Yiğit şuan nerede kaymakamlık yapmakta?

GÜLİHSAN YİĞİT KİMDİR?

1965 yılında Malatya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Gülihsan Yiğit, Niğde Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Aksaray - Gülağaç Kaymakamlığı, Elazığ - Alacakaya ve Palu Kaymakamlığı, Erzurum Vali Yardımcılığı, Osmaniye - Bahçe Kaymakamlığı, Kırklareli - Vize Kaymakamlığı, Antalya Vali Yardımcılığı görevlerini yaptı.

GÜLİHSAN YİĞİT ŞUAN MENEMEN KAYMAKAMI

Antalya Vali Yardımcısı iken 28.06.2015 tarih ile 2015/398 sayılı Müşterek Kararname ile Menemen Kaymakamı olarak atandı. 10.08.2015 tarihinde görevine başlamış olup,halen görevine devam etmektedir.