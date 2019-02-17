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Güler:”Yeni dönem gençlerin olacak”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

17 Şubat 2019 Pazar 14:31
Güler:”Yeni dönem gençlerin olacak”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da üniversite ile ilgili projelerinin olduğunu belirterek, “Sadece fiziki olarak değil sosyolojik olarak da üniversitenin şehirle birleşmesi gerekiyor. Ordu üniversiteyi, sizler de şehri hissetmelisiniz. Yeni dönem gençlerin dönemi olacak” dedi.


AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçim çalışmalarını sürdürüyor. 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmaları kapsamında Altınordu Belediye Başkan adayı Aşkın Tören ile birlikte Altınordu ilçesinde ziyaretlerde bulunan Güler, vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi. Sohbet ettiği vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen Güler, buradan da sosyal medya üzerinden yapılan davet çağrısı üzerine gittiği evde üniversite öğrencileriyle buluştu. Ziyarette öğrencilik dönemlerinden de bahseden Güler, sorularını yanıtladığı öğrencilere hayatından kesitler aktardı, deneyimlerini paylaştı.



“Yeni dönem gençlerin dönemi olacak”


Kentle üniversitenin birleşmesi gerektiği kaydeden Güler, “Üniversite ile ilgili çok güzel projelerimiz ve çalışmalarımız var. Öğrencilerimizin de bu projelerde aktif olarak rol almasını istiyoruz. Üniversiteyle şehrin birleşmesini çok arzu ediyorum. Sadece fiziki olarak değil sosyolojik olarak da üniversitenin şehirle birleşmesi gerekiyor. Ordu üniversiteyi, sizlerde şehri hissetmelisiniz. Yeni dönem gençlerin dönemi olacak” dedi.


Öğrencilere 3 dönem bakanlık yaptığını da hatırlatan Güler, "Çocukluğumdan beri düşündüğüm her şeyi Allah bana nasip etti. Şansın hazırlıklı beyinlere yardım ettiğini düşünüyorum. Çalıştıkça önüne gelen fırsatları değerlendirme imkanı oluyor. Cumhurbaşkanımız, 1994 yılında belediye başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanımıza Ankara’ya geldiği sırada ona benden bahsetmişler. O sırada bana ’nerede çalışmak istersin’ diye sorduğunda ’bana en karışık yeri verin’ dedim ve İSKİ’de çalışmaya başladım. Sonra doğal gazın başına geçtik ve seneler sonra nasip oldu ve 3 dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:31
  1. doğa

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