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Güler Nalbant, Söke Kent Konseyi başkanlığına aday oldu

Aydın’da, yeni dönemin başkan ve yürütme kurulunu belirleyecek Söke Kent Konseyi’nde, Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant Kent Konseyi Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:41
Güler Nalbant, Söke Kent Konseyi başkanlığına aday oldu

Aydın’da, yeni dönemin başkan ve yürütme kurulunu belirleyecek Söke Kent Konseyi’nde, Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant Kent Konseyi Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.


Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Kadın Meclisi’nde üye olarak başladığı yolculuğuna daha sonra yürütme kurulu üyeliği ile devam eden Güler Nalbant, Aralık 2016’dan bu yana da Kadın Meclisi’nin Başkanlık görevini yürütüyor.


Son üç yıldır Söke kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığını yapan Güler Nalbant, aynı zamanda ADD, TKB, ÇYDD, Söke Şair ve Yazarlar Derneği, İkinci Bahar Derneği üyesi ve TEMA gönüllüsü.


Kadın Meclisi Başkanı olarak başarılı faaliyetler ortaya koyduklarına inandığını ve bu birikimi Kent Konseyi Başkanlığında sürdürmeyi hedeflediğini belirten Güler Nalbant; “Adaylığım konusunda birlikte çalıştığım arkadaşlarımın büyük teveccühünü aldım. Seçilmem halinde devralacağımız bayrağı daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Seçimlerin Kent Konseyimiz ve tüm bileşenlerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:41
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