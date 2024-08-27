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Yerel Güler misin ağlar mısın: Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı
Yerel

Güler misin ağlar mısın: Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2024-08-27 14:03:47 - 2024-08-27 14:03:46

İstanbul Esenyurt’ta sipariş getiren kurye, tuvaletini yaptığı asansörün arıza yapması sonucunda mahsur kaldı. Yaşanan o trajikomik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde yaşandı. Lüks bir siteye sipariş getiren kurye, dönerken asansöre tuvaletini yaptı. Saniyeler içinde asansör arıza yaparken, kurye mahsur kaldı. Dakikalarca içeride mahsur kalan adam çaresizce tuşlara basarken, site görevlileri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaşanan o trajikomik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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