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Güler: “Fatsa’da yapacak çok güzel işlerimiz var”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:02
Güler: “Fatsa’da yapacak çok güzel işlerimiz var”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, Ordu’nun Fatsa ilçesinde incelemelerde bulundu.


Fatsa ilçesine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Adem Atik ile birlikte gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel ile ilk olarak Kadınlar Plajı ve halkın genel olarak kullandığı belediye plajına giderek incelemelerde bulundu.


Başkan Güler daha sonra sırasıyla Evkaf Mahallesi eski çöp alanı, Dolunay Mahallesi’nde bulunan Çerkezler Tepesi’ne giderek incelemelerde bulundu. İnceleme yapılan her yerde Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yapılması planlanan çalışmaları proje üzerinde Başkan Güler’e anlattı ve birlikte fikir alış verişinde bulundular.



“Fatsa daha güzel olacak"


Yapılan gezi ve incelemeler sonrası bir değerlendirmede bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, “Fatsa’ya inceleme gezisi yaptık Çerkezler Tepesi’ne çok güzel bir seyir terası yapmak istiyoruz. Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar, Çerkezler Tepesi için çok güzel proje hazırlatmış.Çerkezler Tepesi’ni Büyükşehir olarak nasıl destekleyeceğimizi burada neler yapabileceğimizi yerinde görerek incelemek istedik. Evkaf Mahallesi’nde eski çöp alanı olan 200 dönüm muhteşem bir alan var Karadeniz Bölgemizde böyle düz ve güzel bir yerin olması mümkün değil. Burada da neler yapabileceğimizi hem halka sorarak hem de kendimiz proje üzerinde inceleme yaptık. Yine Büyükşehir Belediyemize ait Kadınlar Plajı var. Burayı ORBEL çalıştırıyor. Yine uzun bir sahil var, burayla ilgili de çalışmalarımız olacak. Önemli bir konu da Ordu Büyükşehir Belediyemizin en büyük birimi olan OSKİ Genel Müdürlük binasının Fatsa’ya taşınabilmesi için alternatif yapılar konusunda istişarede bulunduk. Velhasıl Fatsa’da yapacak çok güzel şeylerimiz var. Fatsa daha güzel olacak. Bizi izlemeye devam edin” dedi.



“Projeleri yerinde etüt ettik”


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da yaptığı açıklamada, “Görevden değil, gönülden diyerek hemşehrilerimiz için çıktığımız hizmet yolunda, Fatsamıza dair hayallerimizin somut adımlarını atmaya başladık. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte hazırladığımız projelerimizi yerinde inceleyerek yapılması gerekenleri etüt ettik. Yapılacak olan hizmetler Fatsamıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:02
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