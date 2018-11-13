Gülennur Salihpaşaoğlu kimdir? Gülennur Salihpaşaoğlu Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hakim ve savcıları kapsayan yeni kararname yayımladı. Kararnameye göre, Siverek eski Hakimi Gülennur Salihpaşaoğlu Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı.13 Kasım 2018 Salı 15:23
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hakim ve savcıları kapsayan yeni kararname yayımladı. Kararnameye göre, Siverek eski Hakimi Gülennur Salihpaşaoğlu Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı.
Giresun Hakimi Esra Yılmaz Bozkurt, Gaziantep Hakimliğine, Balıkesir Hakimi Şule Yılmaz Kozanlı Kütahya Hakimliğine, Malatya Hakimi İsmet Yurteri Sivas Hakimliğine, Çorum Hakimi Yeşim Yüksel Ankara Hakimliğine, Yunak eski Cumhuriet Savcısı Fatih Yıldırım Hatay Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Hakimi Semahat Yeşil Denizli Hakimliğine, Ankara Savcısı Nuriye Özdemir Yılmaz Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına atındı.
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