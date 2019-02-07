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Gülen'in "paralel devlet" mesajı mahkemedeki dijital ses dosyasında

Sakarya'da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve kaçak yollardan yurt dışına çıkmak isterken Edirne'de yakalanan FETÖ sanığıyla ilgili dijital materyal inceleme raporundaki ses dosyasında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "paralel devlet" mesajının yer aldığı ortaya çıktı- Dijital materyal inceleme raporundan:- "İnanmış ve faziletli arkadaşlarımız ayrı devlette çok mühim noktalarda bulunmalıdırlar. Düzensizliği inşallah düzene koyacaklardır"- "Binaenaleyh üniversitelerde duracaklar, liselerde de duracaklar, emsali çeşitli orta dereceli okullarda durup vazife yapacaklardır. Hatta ayrı devlette yerlerini alacak memurin grubu arasında vazife yapacaklar"

07 Şubat 2019 Perşembe 11:43
Gülen'in "paralel devlet" mesajı mahkemedeki dijital ses dosyasında

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve kaçak yollardan yurt dışına çıkmak isterken Edirne'de yakalanan sanıkla ilgili dijital materyal inceleme raporundaki ses dosyasında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "paralel devlet" mesajının yer aldığı ortaya çıktı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanarak örgütün "mahrem abisi" olduğu değerlendirilen sanık Celal D'nin adresinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyal üzerinde, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme tamamlandı.

Dijital materyalin incelenmesi sonucu hazırlanan rapor, mahkemeye gönderildi.

Raporda, sanığa ait müzikçalarda yer alan ses dosyası üzerinde yapılan incelemede, bir bölümünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendi sesinden konuşmalarının, diğer bölümlerinde müzik kayıtlarının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Raporda, ses dosyasının deşifresinin bir bölümünde FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt mensuplarına hitaben şu ifadeleri yer alıyor:

"İnanmış ve faziletli arkadaşlarımız ayrı devlette çok mühim noktalarda bulunmalıdırlar. Düzensizliği inşallah düzene koyacaklardır. Ancak bu insanlardır ki şu kan dökmeye, insan öldürmeye, can kıymaya son vereceklerdir. İnsanlığın kadir ve kıymetinin yok olduğu dönemde bu işe bir son vereceklerdir. Binaenaleyh üniversitelerde duracaklar, liselerde de duracaklar, emsali çeşitli orta dereceli okullarda durup vazife yapacaklardır. Hatta ayrı devlette yerlerini alacak memurin grubu arasında vazife yapacaklar. Normaldir, hayatidir bir bakıma şeriatı fıtriyeye göre görev zaruriyeti, bu işin bir yönüdür."

Yurt dışına kaçak yollardan çıkmak isterken Edirne'de yakalanan sanık Celal D, 2 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

- "İddianameden"

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'da hesap açtırdığının tespit edildiği belirtilerek, "Celal D. Sakarya'da 16 Aralık 2014 tarihinde örgütün propagandasını yaptığından kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonu ile ilgili olarak eyleme katıldığı anlaşılmıştır. Celal D'nin ikametinde yapılan aramada OHAL kapsamında kapatılan Işık Yayınevi'ne ait kitaplar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer veriliyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:43
  1. FETÖ/PDY
  2. Sakarya

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