Gülen'in malikanesini korumak için ablukaya alan ABD polisinden açıklama geldi!

FETÖ kampının yer aldığı Saylosburg bölgesinde yaşayan ve çiftçilik yapan bir Amerikalı, kampta polisin bir soruşturma yürüttüğünü AA muhabirine teyit etti.

FETÖ'NÜN KAMPI HAVADAN VE KARADAN ABLUKAYA ALINDI

Polisin "silahlı bir kişiyle ilgili olarak bir soruşturma yürüttüğünü" öğrendiğini anlatan Amerikalı, kampın etrafında çok sayıda eyalet polisine ait araç bulunduğunu ve kampın üzerinde de bir polis helikopterinin dolaştığını aktardı.

YEREL GAZETECİLER: POLİS HAREKETLİLİĞİ VAR

Öte yandan Pennsylvania yerel medyasında çalışan bazı gazeteciler de olay yerinden paylaştıkları fotoğraflarla kampın etrafındaki polis hareketliliğini aktardılar.

İÇERİDE MEYDANA GELEN BİR OLAYIN ARAŞTIRILDIĞI İDDİASI

Brianna Strunk adlı gazeteci, Twitter paylaşımında "polisin, içeride meydana gelen bir olayı" araştırdığını ifade etti. Nocel Walters adlı gazeteci ise "yerel halkın, polisin siyah giyimli ve silahlı bir kişiyle ilgili soruşturma yürüttüğünü" söylediğini dile getirdi.

PENSİLVANYA POLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kampında meydana geldiği iddia edilen bir olayı araştıran polis, olay yeri soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"ŞÜPHELİYİ YAKALAYAMADIK"

Pensilvanya Eyalet Polisi Lehighton bölgesi tarafından yapılan "kamuyu bilgilendirme" raporunda, olay mahallinde görüldüğü rapor edilen şüphelinin yakalanamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Belirtilen tarih ve saatte polisler, bir silahın ateşlendiği ihbarı üzerine belirtilen adrese intikal etti. Güvenlik görevlisi, (kampın) güvenlik girişinin dışında izinsiz bir kişinin olduğu yöne doğru ateş etmiş. Tanımlanamayan kişi olay yerinden kaçmış. Polis memurları bölgedeki aramalarını tamamladılar ve tanımlanamayan kişiyi bulamadılar. Soruşturma sürüyor." ifadelerine yer verildi.

TAMAMEN SİYAH GİYİNMİŞ BİR ŞAHIS

Söz konusu şüphelinin tamamen siyah giyinmiş beyaz bir erkek olduğu belirtilen raporda, şüphelinin silahlı olduğuna yönelik bir ifade ise yer almadı.