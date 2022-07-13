Gülen'in kalbi mi durdu? Fetullah itinin sağlık durumuyla ilgili şok yazı

Kurtuluş Tayiz, "Karanlık Oda TV"nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumuyla ilgili gündeme getirdiği iddiayı masaya yatırdı. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Pensilvanya'da "iyi" haber kaynaklarına sahip olan "Karanlık Oda"nın verdiği bilgilere göre FETÖ lideri Gülen'in kalbi önceki gün 20:30 civarında durmuş. Doktorların müdahalesiyle de Gülen'in kalbi yeniden çalıştırılmış!

Medya da bu bilgileri çevirip duruyor.

Bir heyecan bir heyecan!

Gülen, sahiden de yaşıyormuş gibi!

Gülen'in kalbi 15 Temmuz akşamı durdu zaten.

Darbe başarısız olunca Gülen diye bir CIA projesi de öldü.

Türk milleti, Gülen'i 15 Temmuz akşamı gömdü.

Gülen'in ölüp ölmediği haberlerinin hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur.

Gülen bir projedir.

1950'lerden sonra CIA'nin geliştirdiği, Türk devletini ele geçirmek için palazlandırdığı bir projedir.

Gülen diye bir kişi yoktur; CIA'nin kontrolünde ahtapot gibi Türkiye'yi dışarıdan içeriden saran bir istihbarat projesi vardır.

Ve o da 15 Temmuz akşamı Türk milletinin ayaklanmasıyla etkisiz kılınmış, yarım asırlık bir ABD projesi çöpe atılmış, Gülen adlı kuklanın da ortada devam eden bir hayatı kalmamıştır.

FETÖ ve PKK adlı örgütler, ABD destekli iki büyük terör projesidir ve Türk milleti bu iki proje örgütü tarihin çöplüğüne göndermeyi başarmıştır.

Küresel ve ulusal çapta Tayyip Erdoğan düşmanlığının kaynağı, Türk devletini bu iki proje örgüte teslim etmemesinden ileri gelmektedir.

15 Temmuz, Türk devleti için gerçek kurtuluş mücadelesinin yaşandığı bir gecedir. Gülen'in kalbi o akşam durmuştur. Yarım asırlık Gülen projesi 15 Temmuz akşamı patlamıştır. Gülen'in kalbinin durduğu, yok yeniden çalıştığı ve hayatta olduğu vs. türünden haberler ahtapota yeni beyin arama çalışmasından başka bir şey değildir. Ahtapotun kollarından yeni beyin yaratmaya çalışıyorlar. Hepsi bu!"