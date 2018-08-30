Teröristbaşı Gülen, Turgut Özal'ı zehirlediklerini itiraf etti!
Teröristbaşı Fetullah Gülen, militanlarına yaptığı konuşmada "Koşu bandında ölmedi, Cuma Namazı kılarken kalkamadı" diyerek 1993 yılında Turgut Özal'ı zehirlendiklerini kendi ağzıyla itiraf etti.30 Ağustos 2018 Perşembe 14:54
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 1993 yılında Turgut Özal'ı zehirlendiklerini itiraf etti. Terörist başı Gülen, militanlarına yaptığı konuşmada "Koşu bandında ölmedi, Cuma Namazı kılarken kalkamadı" diyor. FETO'nun bahsettiği kaynak şuan ABD'de olan eski GATA doktoru FETÖ'cü Mustafa Sarsılmaz.
İşte o kan donduran sözler;
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