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Teröristbaşı Gülen, Turgut Özal'ı zehirlediklerini itiraf etti!

Teröristbaşı Fetullah Gülen, militanlarına yaptığı konuşmada "Koşu bandında ölmedi, Cuma Namazı kılarken kalkamadı" diyerek 1993 yılında Turgut Özal'ı zehirlendiklerini kendi ağzıyla itiraf etti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:54

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 1993 yılında Turgut Özal'ı zehirlendiklerini itiraf etti. Terörist başı Gülen, militanlarına yaptığı konuşmada "Koşu bandında ölmedi, Cuma Namazı kılarken kalkamadı" diyor. FETO'nun bahsettiği kaynak şuan ABD'de olan eski GATA doktoru FETÖ'cü Mustafa Sarsılmaz.

İşte o kan donduran sözler;

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:54
  1. Mustafa Sarsılmaz
  2. FETÖ
  3. Fethullah Gülen
  4. Fetullah Gülen
  5. Turgut Özal

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc49 dk önce
    Sapanca ücgeninde katledilenler ve diger faili mechuller arashtirilsa (varsa yürek) bu sümüklü hainin parmak izleri bulunacaktir.
  • Mesut SarpMesut Sarp45 dk önce
    Hala bu bunaktan haber kaynağı olarak haber mi yapıliyo? Duymak ve görmekten gına geldik. ...
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