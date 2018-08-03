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Gülen'in saat hediye ettiği FETÖ'cü yakalandı

Adana'da, teröristbaşı Gülen'in imzalı saat hediye ettiği örgütün üst düzey asker ve polis imamı Necati K. yakalandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:50
Gülen'in saat hediye ettiği FETÖ'cü yakalandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında yakalanan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından imzalı saat hediye edilen örgütün sözde üst düzey asker ve polis imamı Necati K. (29) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda, dosyada adı geçen askeri öğrencilerden sorumlu olduğu öne sürülen örgütün sözde üst düzey imamlarından olan H. K.'nin izine 14 Mart'ta ulaştı.

Yakalanacağını anlayan Hukuk Fakültesi öğrencisi H.K., teslim olup itirafçı olmak isteğini söyledi. H.K., polise örgütün içerisindeki yapılanmayı anlatıp, Toros Dağları'nda toprağa gömdükleri örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler olduğunu söyledi. Ekipler, gösterilen  bölgeye giderek poşetleri içine sarılı hard disk ve saatleri buldu. Ele geçirilen 4 saatte F.Gülen yazdığı belirlenirken H.K. sorgusunda, örgütün tekrar toparlanacağına inancının kalmadığını, bu yüzden gelip teslim olduğunu söyledi. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:50
  1. Adana
  2. Gülen
  3. FETÖ

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