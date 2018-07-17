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Fetullah Gülen öldü mü? Pensilvanya'da hareketlilik

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvan'daki villada hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketlilik "Fetullah Gülen öldü mü?" sorusunu da beraberinde getirdi.

17 Temmuz 2018 Salı 21:39
Fetullah Gülen öldü mü? Pensilvanya'da hareketlilik

15 Temmuz darbe girişiminin başaktörü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki villada dünden bu yana hareketlilik yaşanıyor. Gazetecilerin bölgeye yaklaşması engellenirken, AA ise geçen gün helikopterle bölgeden yayın yaptı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bu hareketlilik "Fetullah Gülen öldü mü?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Bir süredir hasta olduğunu bilenen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında resmi organlardan henüz bir açıklama yapılmış değil.

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"GÜLEN'İ İADE EDİN"

Gülen'in malikanesinin üzerinden uçan planörler, "Gülen'i iade edin" yazılı pankartlar açtı.

Gülen'in yaşadığı malikanenin önünde de protesto vardı. 15 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını ve Türk bayrakları taşıyan grup, Fetullah Gülen’in iadesini istedi. TASC adına konuşan Murat Güzel, FETÖ'nün sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda ABD’nin de sorunu olduğunu söyledi. Güzel, "Her geçen gün ABD vatandaşlarının FETÖ hakkındaki endişeleri artmaktadır" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:39
  1. Gülen Öldü mü
  2. Fetullah Gülen Öldü mü
  3. FETÖ elebaşı
  4. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • mevlütmevlüt34 dk önce
    bu münafık gavur pe.evek ölmez ya.... dünyaya çivi çakacak....
  • tuzcutuzcu1 sa önce
    Nerde o günler....
  • TekyolhakyolTekyolhakyol2 sa önce
    Sakin kolay olme fetosGebermeni istiyorum ama kolay geberme
  • aliali2 sa önce
    ÖLMESİNSÜRÜNDÜRÜLSÜN DİĞER İNSANLARAMUHTAÇ BIRAKILSIN ACILAR İÇERİSİNDE YAKIN ÜST YÖNETCİLERİDE AYNEN KÖR KÖTÜRÜM YAŞASINLAR ACILAR GÖREREK TOPLUM İÇERİSİNDE HAPİS DAHİ EDİLMESİN BEDAVA YAŞAMASINLAR BOKLARINDA BOĞULSUNLAR ŞEYTANLARINDAN BULSUNLAR
  • valentinvalentin2 sa önce
    inşaallah gebermiştirZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM.... sonsuza kadar orda kalır İNŞAALLAH......
  • Zuhal filizZuhal filiz2 sa önce
    Inşallah,bunu tüm kalbimle diliyorum.
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