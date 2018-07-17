Fetullah Gülen öldü mü? Pensilvanya'da hareketlilik

15 Temmuz darbe girişiminin başaktörü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki villada dünden bu yana hareketlilik yaşanıyor. Gazetecilerin bölgeye yaklaşması engellenirken, AA ise geçen gün helikopterle bölgeden yayın yaptı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bu hareketlilik "Fetullah Gülen öldü mü?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Bir süredir hasta olduğunu bilenen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında resmi organlardan henüz bir açıklama yapılmış değil.

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"GÜLEN'İ İADE EDİN"

Gülen'in malikanesinin üzerinden uçan planörler, "Gülen'i iade edin" yazılı pankartlar açtı.

Gülen'in yaşadığı malikanenin önünde de protesto vardı. 15 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını ve Türk bayrakları taşıyan grup, Fetullah Gülen’in iadesini istedi. TASC adına konuşan Murat Güzel, FETÖ'nün sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda ABD’nin de sorunu olduğunu söyledi. Güzel, "Her geçen gün ABD vatandaşlarının FETÖ hakkındaki endişeleri artmaktadır" dedi.

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