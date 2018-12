Gül’e seslenen acılı evlat haberi yalan çıkınca, Mutlu özür diledi

Mutlu dü gazetenin birinci sayfasından anonslanan yazısında, “Özür dilemek boynumun borcu” ifadesini kullandı.



“AHMET ERTAÇ İSMİ YALAN”



Vatan gazetesinde Mustafa Mutlu'nun köşe yazısında yer verilen ve Ahmet Ertaç isimli kişiye ait olduğu belirtilen mektupta anlatılan olaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı makamlarınca inceleme yapılmış, yapılan inceleme sonucunda, 8 Ekim 2010 tarihinde mektupta anlatılan şekilde bir ölüm olayının meydana gelmediği, mektubu yazdığı belirtilen Ahmet Ertaç’ın da gerçek kişi olmadığı belirlenmişti. Mektubun, Ahmet Ertaç adına düzenlenmiş sahte bir elektronik posta adresinden Vatan Gazetesi'ne gönderildiği saptanmıştı. Mektubun gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül, anlatılan olaya ilişkin olarak, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden açıklamada bulunmuş, olayın meydana geldiği gün ve saatte Cumhurbaşkanlığının Tarabya Köşkü'ndeki ofisinde bulunduğunu belirtmişti.



MUTLU YALAN YAZISINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİ



Tüm bu gelişmelerin ardından olayı medyaya duyuran Mustafa Mutlu’da dün gazetesindeki köşesinden özür diledi. Mutlu, özür dilediği dünkü köşesinde şunları yazdı: "..Pazar günü bana gönderilen bir mektubu yayınlamıştım. Ahmet Ertaç ismini kullanan şahıs, Cumhurbaşkanı’nın konvoyu için kesilen trafikte annesini kaybettiğini söylüyordu. Dün Köşk’ten yapılan açıklamada, sürdürülen araştırma sonucu yayınladığım elektronik postanın, sahte bir e-mail adresinden gönderildiğini bildirdi. Amacım belliydi: Toplumsal bir konuda uyarı görevi yapmak. Bizzat Cumhurbaşkanı’nın ve Başbakan’ın ilgililere trafiğin kesilmemesi için talimat vermesiyle bu amaca da ulaşıldı. Tamamen iyi niyetle de olsa; bu nedenle üzdüğüm, kırdığım herkesten özür dilemek boynumun borcu. Gösterilen duyarlılığa teşekkür ediyorum.”



MUTLU’NUN KÖŞESİNDEKİ YALAN YAZI:



Cumhurbaşkanı için kapatılan yolda annesini kaybeden adam! Yıllardır cumhurbaşkanı, başbakan gibi devlet adamları geçecek diye kesilen yollarda, saatlerce trafikte bekleşen insanların ruh hallerini yansıtmaya çalıştım. Dün öyle bir e-posta aldım ki; salya sümük ağladım. Konuyu hiç uzatmıyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın bilgilerine sunuyorum: “Sayın Cumhurbaşkanım Babamı kaybedeli on yılı aşkın bir süre oluyor. Anneciğimle birlikte göğüs geriyorduk hayatın zorluklarına.. Annem, 08.10.2010 Cuma günü saat 18.00’de fenalaştı. Cuma günü olduğu için haftalığımı yeni almıştım, param vardı yani; taksiye atladığımız gibi hastanenin yolunu tuttuk. Levent’ten Zincirlikuyu Mezarlığı istikametinde trafik adeta kilitlenmişti. Ne gidecek bir yol, ne de yardım isteyecek bir polis vardı. Sizin aracınızın geçeceği güzergâha çıkan bütün yollar, bütün şeritler trafiğe kapatılmıştı. On binlerce, belki yüz binlerce insan, sizin geçmenizi bekliyorduk. Anneciğim kollarımda yarım saat Kelime-i Şahadet getirdikten sonra can verdi. Benim için, saat 19.00’da hayat durdu. Son nefesimi verene kadar sizi hiç unutmayacağım.” Cumhurbaşkanı Gül ise bu yazı ardından Twitter hesabından verdiği cevapta bahsedilen saatler arasında Tarabya’daki köşkte olduğunu söyledi.