Güldür Güldür oyuncusundan acı haber
Ünlü oyuncu Erdem Yener, sosyal medya hesabından acı bir haber paylaştı. Yener, annesi Ayşe Yener'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ünlü oyuncu Erdem Yener sosyal medya hesabından acı bir haber paylaştı. Başarılı oyuncu annesi Ayşe Yener'in hayatını kaybettiğini duyurarak yanında olanlara teşekkürlerini iletti. Yener paylaşımında "Dün güzel annemi toprağa verdik. Arayan soran herkese kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ömürler dilerim" dedi.