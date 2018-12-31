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Gül'den Yıldırım'a tebrik telefonu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:31
Gül'den Yıldırım'a tebrik telefonu

İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Yapılan açıklamaya göre, 11. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.

Gül, telefon görüşmesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için Yıldırım'ı tebrik etti ve başarı diledi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:31
  1. Abdullah Gül
  2. Binali Yıldırım
  3. tebrik
  4. Telefon görüşmesi

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