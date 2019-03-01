Bakan Gül'den ABD'li mevkidaşına 'FETÖ' mektubu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilen William Barr'a FETÖ ile ilgili bir mektup gönderdi.01 Mart 2019 Cuma 08:05
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a gönderdiği mektubunda FETÖ'nün gerçek yüzünün görülmesini sağlayacak soruşturmaların derinleştirilmesi beklentisini iletti.
Gülen'in iadesini istedi
Bakan Gül mektubundan ayrıca FETÖ elebaşı Gülen ile diğer örgüt mensuplarının iadesinin sağlanmasının önem arz ettiğini belirtti.
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