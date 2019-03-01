Bakan Gül'den ABD'li mevkidaşına 'FETÖ' mektubu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilen William Barr'a FETÖ ile ilgili bir mektup gönderdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a gönderdiği mektubunda FETÖ'nün gerçek yüzünün görülmesini sağlayacak soruşturmaların derinleştirilmesi beklentisini iletti. Gülen'in iadesini istedi Bakan Gül mektubundan ayrıca FETÖ elebaşı Gülen ile diğer örgüt mensuplarının iadesinin sağlanmasının önem arz ettiğini belirtti.

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