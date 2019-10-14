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Bakan Abdulhamit Gül'den 'Barış Pınar Harekat' ile ilgili çok sert açıklama

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir ve bu operasyondaki temel hedefimiz terör unsurlarına karşıdır. Buradan tüm Avrupalı dostlarımıza da sesleniyoruz. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin güvenliğinden geçer" dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:16
Bakan Abdulhamit Gül'den 'Barış Pınar Harekat' ile ilgili çok sert açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Fransa'nın Strasbourg kentinde Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşo sürdürülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;

"Yaptığımız harekat, asla bir etnik kesimi, mezhep veya dini gruplara değil, tamamen teröristlere karşı yapılıyor. Uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızı da kullanıyoruz. Savaş iki egemen ülke arasında olur. Bizim yaptığımız bu harekat teröre karşı bir operasyondur. 3.6 milyon Suriyeli vatandaş bizim ülkemizde. Hepsi ülkelerine güvenli bir şekilde dönsün diye yapılan bir harekattır. Bu operasyon başarıyla sonuçlanacaktır. Bu harekat Türkiye'nin meşru müdafaasıdır. Bu bir haktır. Buradan tüm Avrupalı dostlarımıza da sesleniyoruz. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin güvenliğinden geçer. DEAŞ'la en ciddi şekilde mücadele eden ülke Türkiye'dir. Türkiye tüm terör örgütlerine karşı mücadele veriyor. Bölgeyi güvenli bir hale getireceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. PKK/YPG ve FETÖ ile de mücadelemiz devam edecektir." 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:16
  1. Abdulhamit Gül
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • ömerömer44 dk önce
    gül deyince bende abdullah gül nerde kaldıydı dedim

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