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Bakan Abdulhamit Gül’den çok sert ‘Barış Pınarı’ ve ‘Halkbank’ açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecine çok sert tepki göstererek "Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir" dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:38
Bakan Abdulhamit Gül’den çok sert ‘Barış Pınarı’ ve ‘Halkbank’ açıklaması!

Adalet BakanıAbdulhamit Gül 'Halkbank' hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci ile ilgili açıklamada bulundu.

"Siyasi bir şantaj meselesi"

Gül “Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir. Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 'Sizlere yaptırımları yapacağız' derken hukukun bu şekilde siyasal bir yaklaşıma ya da düşünceye dayanak oluşturması, hukukun kullanılması kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:38
  1. Abdulhamit Gül
  2. ABD
  3. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  4. Halkbank
  5. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • ali ihsanali ihsan8 dk önce
    SAYIN EDİTÖR, HABERİ TIKLAMASAK ABDULLAH GÜL SANACAKTIK. LÜTFEN YANLIŞ ANLAŞILMAYA MAHAL VERMEYELİM. BAKANIMIZA ALLAH UZUN ÖMÜRLER VERSNİ. BAŞTA REİSİMİZ ve EKİBİNE, MİLLETİMİZE, ORDUMUZA SAĞLIKLI ve BAŞARILI GÜNLER DİLEK ve DUALARIMIZLA
  • milletmillet10 dk önce
    Düzeltme Bende Abdullah Gül zannetmiştim
  • milletmillet11 dk önce
    Bende A. Gül zannetmiştim
  • ahmetahmet24 dk önce
    HALKBANK gibi halka acik guclu bir sirketimizi HUKUKA AYKIRI ELDE EDILEN SAHTE FETÖ DELILLERIYLE zarara ugratmak cok ciddi bir suc ve tazminat sebebidir. Buna sebep olan ABD adalet, icisleri, sacunma bakanliklari ile fbi/cia/polis vs her kimse TUM SORUMLULAR HAKKINDA IDDIANAME HAZIRLANIP TUTUKLAMA/YAKALAMA karari cikartilmali ayrica REKORTAZMINAT DAVASI ACILMALI!
  • yusufyusuf26 dk önce
    DavuLoglundan sonra Artik KE MAL KILOGLUNA yüklendikleri misyon geregi konusma sirasi gelmistir. ilk sözü "AKP Herkesi düsman etti bize" 2.cisi"Erken secim" olacak. AHADA buraya yazdim.
  • EdipEdip32 dk önce
    Çoook sert olmuş yaş!?

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