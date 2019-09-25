Adalet Bakanı Gül açıkladı: Soruşturma başlatıldı!
Bakan Gül, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis özel harekat servis aracına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin ''Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır'' dedi.25 Eylül 2019 Çarşamba 10:30
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis özel harekat servis aracına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin konuştu.
Bakan Gül, özetle şu ifadeleri kullandı:
''Tüm güvenlik teşkilatımız ile terörle etkin mücadeleyi sürdüreceğiz. Saldırıyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Faillerin tespiti güvenlik güçlerimiz ile birlikte yapılacaktır.''
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