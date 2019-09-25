Adalet Bakanı Gül açıkladı: Soruşturma başlatıldı! Bakan Gül, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis özel harekat servis aracına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin ''Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır'' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis özel harekat servis aracına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin konuştu. Bakan Gül, özetle şu ifadeleri kullandı: ''Tüm güvenlik teşkilatımız ile terörle etkin mücadeleyi sürdüreceğiz. Saldırıyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Faillerin tespiti güvenlik güçlerimiz ile birlikte yapılacaktır.''

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