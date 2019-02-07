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Bakan Abdulhamit Gül'den ABD'de yayınlanan skandal haritaya sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül A Haber’de yaptığı açıklamada, Türkiye'yi bölünmüş gibi gösteren bir haritanın ABD'de yayınlanmasına sert tepki göstererek, "Bu konu geçiştirilecek bir konu değildir. Gerekli adımlar atılacak." dedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:42
Bakan Abdulhamit Gül'den ABD'de yayınlanan skandal haritaya sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül A Haber'de soruları cevapladı.

Kartal'da çöken bina

Savcılığımız soruşturma başlattı. Kimin ihmali varsa cezasını çekecektir.

ABD'nin yayınladığı skandal harita

Geçişritilecek bir konu değil. Kabul edemeyiyz. Dışişleri Bakanlığı bu konuda gereken adımları atıyor.

Teröristbaşı Gülen'in iadesi

Şu anda heyetlerimiz Amerika'da, diğer konuları görüşüyorlar. Bizim iade talebimiz var. ABD'nin Türkiye2ye iade etmesi gerekir. Bu konudaki ısrarlarımızı sürdürüyoruz. Şu an itibariyle bu çalışmalar için arkadaşlarımız Amerika'dalar.

Nereye giderse gitsin, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi elinde sonunda yerine gelecektir. Bunun hesabı yargı önünde sorulacaktır.

Ortak bir çalışma grubu, şimdi de İçişleri Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'nda olmak üzere bu çalışma grubu Amerika'da. Şu anda bu meseleleri konuşuyorlar.

FETÖ elebaşının Mısır'a kaçma iddiası

O konuda; bir duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Biz resmi karar ve belgelerle ilgili konuşmamız gerekir. Ama Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'nün elebaşı ve yöneticileriyle ilgili ara vermeksizin yapmaya devam edeceklerdir. Nereye giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir. Bu konuda hiçbir rehavete kapılamayız.

FBI soruşturması ne durumda?

Bu konuda Türkiye'nin tüm belgelerini ABD'ye ilettik. Bu çerçevede getiğimiz günlerde heyet geldi, yerinde inceleme yaptı. Şu anda heyetimiz, ayrıntılarını Amerika'da görüşüyorlar. Bu bilgiler gerektiğinde paylaşılacaktır.

Avrupa'da özellikle bazı ülkeler FETÖ terör örgütü mensuplarına kucak açıyor. Şunu söylemek lazım; Türkiye terörle, PKK DEAŞ ve FETÖ olsun mücadelesini yapıyor.

Terör örgütleri bütün insanlığı tehdit eden örgütler. Çifte standartlar görüyoruz. Terör örgütü, terör örgütüdür. Ama Avrupa'da bu konuda bazı örgütlere kol kanat gerildiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Akın İpek davası

Öyle bir şey çıkmadı. Adli müşavirin verdiği belgelerde Türkiye'de yargılamaların bağımsız şekilde yapıldığıyla ilgili bir takım ifadeler var. Yaptığı bir takım beyanlar var.

Bu beyanlara rağmen bile iadesi gerekiyordu. Ama usule dahil, idare hukukuna dair belki işlenmediği için yapıldı. Tüm bunlara rağmen bile Akın İpek'in verilmesi gerekirdi. Dolayısıyla o konuda herhangi bir o şekilde bulguya rastlanmadı. Neresi uygun görülürse orada görevine devam edecek.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:42
  1. Abdülhamid Gül
  2. Akın İpek
  3. FETÖ
  4. ABD
  5. ABD skandal harita

YORUM YAZ

  • ahmetahmet32 dk önce
    Unutuldu bile sayın bakan
  • bilobilo39 dk önce
    napabileceksiniz acaba çok merak ediyorum. abd dışişleri bakanı hakkında soruşturma mı açacaksınız
  • hasanhasan45 dk önce
    He He ,AMERİKANIN EVİNİ BAŞINA YIKACAKSINIZ DEĞİLMİ, Bizde yuttuk.
  • Doğruya doğru Doğruya doğru 1 sa önce
    Tramp 1 tvit atinca vermeyiz bu teroristi dedigimiz papazi verirsek bizi sallayan olmaz o gün diz çöktüysek bu gün ayağa kaldırmazlar

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