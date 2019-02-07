Bakan Abdulhamit Gül'den ABD'de yayınlanan skandal haritaya sert tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül A Haber’de yaptığı açıklamada, Türkiye'yi bölünmüş gibi gösteren bir haritanın ABD'de yayınlanmasına sert tepki gösterdi.07 Şubat 2019 Perşembe 12:41
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül A Haber'de soruları cevapladı.
Kartal'da çöken bina
Savcılığımız soruşturma başlattı. Kimin ihmali varsa cezasını çekecektir.
ABD'nin yayınladığı skandal harita
Geçişritilecek bir konu değil. Kabul edemeyiyz. Dışişleri Bakanlığı bu konuda gereken adımları atıyor.
Teröristbaşı Gülen'in iadesi
Heyetimiz ABD'de bu konuları görüşüyor. Bu işin takipçisiyiz. Amerika'da bir çalışma grubuöuz var bu ileri yürütüyor.
FETÖ elebaşının Mısır'a kaçma iddiası
Dünyanın neresinde olursa olsun mücadele sürecek. FETÖ'cülerin enselerindeyiz. ABD'li heyet yernde inceleme yaptı.
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