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Abdullah Gül'den 15 Temmuz mesajı: Değerli kardeşim...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ikinci senesinde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:13
Abdullah Gül'den 15 Temmuz mesajı: Değerli kardeşim...

11. CumhurbaşkanıAbdullah Gül, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin mesaj yayınladı. Gül, başta Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını ifade etti. 

Mesajını Twitter hesabından paylaşan Gül şunları yazdı: 

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü canlarıyla durduran değerli kardeşim Erol Olçok, sevgili oğlu Abdullah Tayyip ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:13
  1. Abdullah Gül
  2. Erol Olçok
  3. Abdullah Tayyip Olçok
  4. 15 Temmuz mesajı
  5. 15 temmuz şehitleri

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak33 dk önce
    Hadi ordan....Daha dün fettoş talimatlı chp ip sp ın çatısına talip olduğunu ağzınla söylemedin mi sen?
  • nevşaarnevşaar1 sa önce
    değerli kardeşin tayyip babaydı onun kıymetini bilmedin olçok ve oğlu ölünce (şehid olunca ) ela gözlü oldu sanırım
  • Sütçü İmamın torunlarıSütçü İmamın torunları1 sa önce
    erol olcak ve oglu ile yuzlercesi canlarini ortaya koydular ya sen A.g. ne yaptin yuz bulsaydin reisin karsisina aday olacaktin
  • yücelyücel1 sa önce
    Timsahın gözyaşları
  • RECEPRECEP1 sa önce
    HADİ ORDAN
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