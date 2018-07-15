Abdullah Gül'den 15 Temmuz mesajı: Değerli kardeşim...

11. CumhurbaşkanıAbdullah Gül, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin mesaj yayınladı. Gül, başta Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Mesajını Twitter hesabından paylaşan Gül şunları yazdı:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü canlarıyla durduran değerli kardeşim Erol Olçok, sevgili oğlu Abdullah Tayyip ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."