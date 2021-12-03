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Biyografi Güldal Akşit kaç yaşında? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Biyografi

Güldal Akşit kaç yaşında? Güldal Akşit hastalığı neydi?

Eski Bakan Güldal Akşit yaşamını yitirdi. Peki, Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit hastalı neydi?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:58:00 -
Güldal Akşit kaç yaşında? Güldal Akşit hastalığı neydi?

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Güldal Akşit bir süredir sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi görüyordu.

Güldal Akşit kimdir kaç yaşında? Güldal Akşit hastalığı neydi?

Güldal Akşit 23 Ocak 1960'ta Malatya'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Polisan Holding A.Ş. Başhukuk Müşavirliği, Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, XXII.ve XXIII. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Turizm, Devlet Bakanlığı yaptı.2011-2014 yılları arasında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır.

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