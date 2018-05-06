Abdullah Gül'ü destekleyen Ufuk Uras, Muharrem İnce'nin sözlerini yanlış anladı

Muhalefetin ortak adayı tartışmaları sürdüğü dönemde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü destekleyen Ufuk Uras, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün yaptığı espriye ilişkin ilginç bir tweet attı.

"EŞİM ÜLKÜ..."

Muharrem İnce, dün aile bireyleri ile hatıra fotoğrafı çektirmişti. Ailesini tanıtan İnce, burada iğrenç bir espri yapmıştı... İnce, eşi Ülkü İnce’yi de tanıtırken “Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama, ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm” demişti.

Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm

İnce'nin bu sözleri, haber sitelerinde, espriye atıf yapılarak "35 yıllık ülkücüyüm" ifadeleriyle paylaşıldı.

Uras ise, Twitter hesabından İnce'nin bu sözlerine atıf yaparak, "Kim kimden daha ülkücü yarışmasıdır gidiyor. Kimi 40 yıllık, kimi 35 yıllık ülkücüymüş meğer. Soru şu: Faşizm bir ülkü olabilir mi" dedi.

İşte o tweetler: