Gülben Ergen Erhan Çelik davası Erhan Çelik cezaevine mi girecek?

Gülben Ergen, boşandığı eşi Erhan Çelik’den şikayetçi oldu. Erhan Çelik hakkında, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Peki Erhan Çelik suçlu bulunursa cezaevine mi girecek?

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine boşandığı eşi Erhan Çelik hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu, Erhan Çelik hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; şüpheli Erhan Çelik'in, "Zincirleme suretiyle özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.