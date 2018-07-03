THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Gülben Ergen Erhan Çelik davası Erhan Çelik cezaevine mi girecek?

Gülben Ergen, boşandığı eşi Erhan Çelik’den şikayetçi oldu. Erhan Çelik hakkında, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Peki Erhan Çelik suçlu bulunursa cezaevine mi girecek?

03 Temmuz 2018 Salı 16:00
Gülben Ergen Erhan Çelik davası Erhan Çelik cezaevine mi girecek?

Gülben Ergen, boşandığı eşi Erhan Çelik’den şikayetçi oldu. Erhan Çelik hakkında, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Peki Erhan Çelik suçlu bulunursa cezaevine mi girecek?

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine boşandığı eşi Erhan Çelik hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu, Erhan Çelik hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; şüpheli Erhan Çelik'in, "Zincirleme suretiyle özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 16:00
  1. İstanbul
  2. Erhan Çelik
  3. Gülben Ergen
  4. erhan çelik dava
  5. gülben ergen erhan çelik olayı
  6. erhan çelik ilknur türker
  7. erhan çelik eski eşi
  8. erhan çelik seren Serengil
  9. erhan çelik gülben ergenin arabası
  10. erhan çelik yeşim salkım
  11. erhan çelik twitter
  12. gülben ergen erhan çelik araba

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta Babel depremi!
    1. Beşiktaş'ta Babel depremi!
    2. İnce ve Kılıçdaroğlu'nun gerçek niyeti
    3. MHP'den "erken yerel seçim" duyurusu!
    4. Almanya'daki sığınmacı anlaşması..
    5. İstanbul lise taban puanları 2018..
    6. Kahreden haber bu kez Kocaeli'den..
    7. İsveç İsviçre maçı sonucu ne oldu?
    8. İzmir’de jandarmadan zehir tacirlerine..
    9. Hakkari'de köpeğin telef edilmesiyle..
    10. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    11. Münbiçliler Mehmetçiği bekliyor
    12. Beşiktaş'ta Ryan Babel depremi!
    13. Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı
    14. Seçimlerin ardından Sudan'dan..
    15. Türk Kızılayı’na 1 milyon 288 bin kan..
    16. 5 FETÖ şüphelisi, sahte kimliklerle..
    17. Tekirdağ’da tefeci operasyonu: 8 kişi..
    18. CHP'li Adalar Belediyesi'nden skandal!..
    19. Sivas lise taban puanları yüzdelik..
    20. Arsenal'den Mesut'a büyük onur!
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları