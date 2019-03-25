Gülaçar: “Bu şehri beraber kalkındıracağız”

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Ey gençler. Cumhurbaşkanımızın sizlere açık çağrısı var, gelin bu kutlu yürüyüşte beraber yürüyelim ve şehirlerimizi beraber kalkındıralım" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar öncülüğünde AK Parti’liler sabahın erken saatlerinde Tuşba ilçesinde ziyaretlere başladı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ile beraber Tuşba ilçesine bağlı Göllü, Güveçli, Yeşilsu, Dağönü, Özyurt ve Ağartı mahallerinde yerel seçimlere yönelik ziyaretler gerçekleştiren Milletvekili Gülaçar, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Gülaçar, bu seçimin Van adına bir milat olduğunu belirterek, “Yakın büyükşehir komşularımız mega projeleri konuşurken, hala şehrimiz yol veya altyapı problemlerini konuşuyor. Çünkü belediye işini bilmeyenler yıllarca koltuk eskitti. Şimdi Van için önemli bir seçim geldi. Büyükşehir için yarışan Necdet Takva kardeşimizin en büyük referansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyken yaptığı onlarca değerli işlerdir. Yakın zamanda kendisi büyükşehire ve 13 ilçeye yönelik projelerini de sizlere anlattı. Kıymetli hemşehrilerim, bu projeler Van’ımızı hak ettiği noktaya getirecek olan değerli adımlardan yalnızca bir kaçıdır. Ey gençler. Cumhurbaşkanımızın sizlere bir çağrısı var. Siz eli öpülesi gençlerimizi yanında yürümeye ve birlikte şehirlerimizi yönetmeye davet ediyor. Sizlerde elinizi taşın altına koyun ve ‘memleketim, şehrim bana emanet’ diyerek bizimle birlikte bu yolda yürüyün. Eli öpülesi annelerimize de buradan sesleniyorum, sizler çocuklarınızın geleceğine oy vereceksiniz ve hatta torunlarınızın. İstihdama, istikrara ve güven ortamına evet derken, ayrımcılığa, özü çürük düşüncelere de hayır deyin” dedi.

Mahalle ziyaretlerinin ardından ev toplantılara katılan Gülaçar; CHP Meclis Üyesi Levent Üzümcü’nün Denizli’de bir kaza sonucu vefat eden Ramazan Akbaş ile ilgili yaptığı açıklamaya da sert tepki göstererek, “Özgürlükten dem vurarak yaptıkları ahlaksızlıkları meşrulaştırmaya çalışan bu gafiller, utanmadan bir de toplumun değerleri ve değerlileriyle dalga geçmeye cüret ediyorlar. 31 Mart’ta yine bu milletten sağlam bir şamar yediklerinde, şımarıklıklarına da son vereceklerdir” ifadelerinde bulundu.