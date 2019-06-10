Gül ve Davutoğlu, Binali Yıldırım'a karşı İmamoğlu'nu mu destekliyor?

yeniakit.com.tr

Yaşanan usulsüzlüklerden dolayı iptal edilen 'İstanbul Büyükşehir Başkanlığı' için yeniden yapılacak olan seçime az bir süre kala iki rakip arasındaki yarış iyice hız kazandı. 23 Haziran’da sandık başına gidecek İstanbullular Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında tercihini yapacak. Ancak tercihleri merak edilen iki isim var. Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül...

AK Parti’ye alternatif yeni bir partinin hazırlığı içerisinde oldukları iddiaları ile gündeme gelen ekibin başını çeken Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül, İBB Başkanlığı için Binali Yıldırım’a açık desteğini açıklamaktan imtina ederken ibrelerinin Ekrem İmamoğlu’ndan yana kaydığına dair bir çok gelişmede yaşanıyor.

Karar gazetesi İmamoğlu’na çalışıyor!

Davutoğlu ve Gül’e yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi yaptığı haberler ile CHP adayını muhafazakar kanada ‘şirin’ gösterme çabası içine girdi. Ekrem İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VİP rezaletinin üzerini örtmeye çabalayan Karar, valiye edilen hakareti görmezden gelerek CHP’nin adayının yanında bulunan CHP’li Seyit Torun’a "Gel şuradan vatandaş gibi gidelim kurban olayım" dediğini iddia etti.

Gül ve Davutoğlu'na yakın ekipten İmamoğlu güzellemesi

Gazete ‘şöhret’ zehirlenmesi yaşayan İmamoğlu’nun VİP zorbalığını örtbas ederek bağlı olduğu siyasi otoritenin tercihini de belli etmiş oldu.

Gül ve Davutoğlu’nun İmamoğlu sevdası!

Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül, 31 Mart seçimleri sürecinde Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’a destek açıklaması yapmazken seçim sonrası yaşanan ‘mazbata’ sürecinde İmamoğlu’ndan yana net bir tavır koydu. İki isim İstanbul seçimine dair seçim süreci boyunca çok sayıda açıklamada bulundu. Her iki isim de resmi twitter hesaplarından YSK'yı topa tutarken Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları verdi.

AK Partili Mehmet Metiner’den Davutoğlu, Babacan ve Gül’e sert tepki: Çıkın oylarınızın rengini açıklayın

YSK'yı topa tuttular

Gül, YSK’ya yapılan itiraz süreci sonlanmadan mazbatasını zoraki alan İmamoğlu ile ilgili "Hayırlı uğurlu olsun. Artık normalleşmenin zamanıdır, vaktidir" yorumunda bulundu.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ederek CHP adayından mazbatayı geri almasıyla da ilgili açıklamada bulunan Gül, sert tepki göstermişti.

Gül şu ifadeleri kullanmıştı;

"Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız."

Ahmet Davutoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması ve yeniden seçime gidilmesiyle ilgili provokatif açıklamalarda bulunmuştu.

Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, YSK'nın seçimlerin iptali ve mazbata sürecindeki kararlarının evrensel hukuk ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırdığını ileri sürdü.

Davutoğlu şu ifadelerle İmamoğlu’na arka çıktı;

"Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin tüm eksiklerine rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor zamanlardan, kritik eşiklerden çekip çıkaran milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi olmuştur.Siyasî geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır.Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir. Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir. Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır."

Yine aynı çizgide mi buluşacaklar?

Kamuoyu, 23 Haziran seçimlerine az bir süre kala sessizliklerini koruyan Davutoğlu ve Gül’ün tercihini neden net bir şekilde ortaya koyamadıklarını merak ediyor. AK Parti'ye alternatif olarak gösterilen olası bir yeni partinin başını çekecek olan iki ismin 23 Haziran seçimleri için CHP-İP ve HDP ile aynı çizgide buluşacağı yorumları yapılıyor.

yeniakit.com.tr