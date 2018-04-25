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Erdoğan ve Arınç görüşmesinde neler konuşuldu?

Bülent Arınç'ın eski danışmanı Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Arınç'la yaptığı telefon konuşmasını anlattı. Öztürk "Sayın Arınç eğer Gül aday olursa onunla bir olmayacağını deklare etmiş oldu" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:50
Erdoğan ve Arınç görüşmesinde neler konuşuldu?

Türkiye 24 Haziran'da erken seçime giderken siyaset arenası da hareketlendi. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Kemal Öztürk, CNN Türk'te katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bülent Arınç görüşmesini değerlendirdi. Kritik görüşme sonrası Bülent Arınç'la konuştuğunu belirten gazeteci Öztürk, "Sayın Arınç eğer Gül aday olursa onunla bir olmayacağını ve AK Parti içinde aktif siyasette olmayacağını deklare etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

NE KONUŞULDU?

"Arınç'a ve Gül'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bakan ya da başkan yardımcılığı teklifi gelirse kabul ederler mi?" sorusuna da cevap veren Öztürk, "Böyle bir pazarlık yapılacağını sanmıyorum. Bu kadar gönül kırıklığının içinde böyle bir teklifi kabul ederler mi bilmiyorum." dedi.

İşte Kemal Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları;

"Bülent bey çıkışta detaylı bir açıklama yaptı. Duruşunu ortaya koydu. Doğal olarak görüşmenin ana teması Abdullah Gül'ün adaylığıydı. Ve yine Sayın Bülent Arınç'ın bu seçimde bir tavır alıp almayacağı bir yerde bulunup bulunmayacağı konuşulmuş olabilir. Arınç'ın siyasette bir özgül ağırlığı varmış ki sayın Erdoğan'ın böyle bir görüşme talebi olmuş. Sayın Arınç eğer Gül aday olursa onuna bir olmayacağını ve AK Parti içinde aktif siyasette olmayacağını deklare etmiş oldEu. Bence Arınç'ın ve Gül'ün gönül kırıklığı var. "

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:50
  1. Bülent Arınç
  2. Abdullah Gül
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. seçim

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