Gül Sabunu nedir? Nasıl kullanılır? Doğal güllü (Canlandırıcı) Cilt bakım sabunu...

Bitkisel Gül Sabunu Nedir?

Gül sabunu genel olarak saf gül yağı, gül suyu, hindistan cevizi yağı, shea yağı, zeytinyağı, susam yağı, jojoba yağı, yasemin yağı ve bal gibi farklı içerikler ile hazırlanır. Derinlemesine bakım yapan vücut sabunu, yüz sabunu olarak kullanılabilir.

Gül esansiyel yağı antibakteriyel, mantar önleyici ve antiviral özelliklere sahiptir. Bu da bu sabunu birçok cilt hastalığını topikal olarak tedavi etmek için ideal hale getirir. Gül suyu cildi arındırır ve cildin pH seviyesini korur. Doğal bir yüz toniğidir. Diğer doğal yağlar ise cildi nemlendirmeye ve sağlık kazandırmaya yarar. Çünkü zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, shea yağı, susam yağı ve jojoba yağı gibi doğal yağlar vitamin ve mineral bakımından zengindir ve kuruluğu hafifletmeye, ölü cilt hücrelerini temizlemeye yardımcı olur. Bu sabunun antioksidan etkisi, yumuşak, sağlıklı ve parlak ciltler için yaşlanma ve hasar belirtilerini geciktirmeye yardımcı olur.

Gül Sabunu Faydaları Nelerdir?

Güllerin güzellik için faydalar sağladığı kanıtlanmıştır. Bu ikonik çiçek özellikle ciltte güzellik harikaları yapar. Bu sabun cildi gençleştirmeye ve yenilemeye yardımcı olacak ve aynı zamanda duygularla iyi çalışacaktır. Çürükleri ve stresi tedavi ettiği bilinmektedir. Bu sabun cilt tahrişini yatıştırır ve tedavi eder. Kuru cildi yumuşatır ve nemlendirir. Cilde peeling yapar ve cildi dış etkenlerden korur.

Gül Sabunu Cilde Faydaları

Zaten içgüdüsel olarak gülleri, güzellik ve sevgi kavramlarıyla iç içe geçiriyoruz. Sadece o zaman güller aslında güzellik arttırıcı faydalar sunuyor gibi görünüyor.

Çiçeğin güzellik için ilk kullanımlarından birinde, antik Yunanlılar ve Romalılar güzellik banyoları için gül yaprakları kullandılar. Güllere çok değer verdiler ve ziyafet salonlarının zeminlerini gül yapraklarıyla süslediler. Damıtılmış formlarda, güller yüzyıllardır kozmetiklere, ilaçlara ve terapötik tedavilere dahil edilmiştir.

Gül sabunu genel olarak antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir. Bu da aşınma, yanık, kesik, çürük, sıyrık ve incinme de dahil olmak üzere bir dizi rahatsızlığı topikal olarak tedavi etmeyi ideal kılar. Ayrıca boğaz ağrısı, ateş ve öksürüğü hafifletmek için kullanılmıştır.

Gül sabunu sağlık ve güzellik yararları ile de bilinir. Sivilceleri tedavi etmek için bu doğal sabunu kullanabilir, öksürüğü yatıştırmak için gül sabunu ile göğsünüze masaj yapabilir ve elbette lüks bir deneyim için küvette banyo yaparken kullanabilirsiniz.

Günümüzde güzellik ürünleri de gülü bir madde olarak kucaklıyor. İster günümüzün organik güzellik ürünlerinde gül suyu, gül esansı, gül esans yağı veya gül sabunu yağı listelenmiş olsun, bu güzel gül ürünleri, hafif kokularını eklemekten çok daha fazlasını yapar. Bu kokulu çiçek, cildi gençleştirmeye ve yenilemeye yardımcı olur. Bu harika çiçeğin cildinizi bir gül yatağı kadar kadifemsi yumuşak hissettirdiğini keşfedin.

Antibakteriyel özellikleri vardır

Doğal antibakteriyel bu doğal sabun, sivilce ve akne eğilimli cildi tedavi konusunda yardımcı olabilir. Temizleme özellikleriyle birlikte bu doğal sabun, yüz yıkama ve yüz temizleme ürünü için ideal bir bileşen haline getirir.

Anti-inflamatuar özellikleri vardır

Gülleri ikonik koyu kırmızı renkleri ile sadece çiçek olarak düşünsek de, bu doğal sabun aslında cildinizdeki şişlikleri, koyu lekeleri veya kızarıklığı azaltmaya yardımcı olabilir. Sakinleştirici özellikleri aynı zamanda rosecea hastalığı ve egzamaya yardımcı olabilir.

Gül sabunu yaparken içine bal eklerseniz inanılmaz yumuşak, nemli ve yatışmış bir cildiniz olacağına emin olabilirsiniz.

Antioksidan bakımından zengindir

Gül, güçlü bir antioksidan olan yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu önemli vitamin, cilt hücrelerini güneşte çok uzun süre kalmak gibi hasarlardan korumaya yardımcı olabilir. Bazı kanıtlar, gül suyunun güneş yanığının önlenmesine yardımcı olabileceğini bile göstermektedir.

Doğal bir nemlendiricidir

Güllerde bulunan doğal yağlar cildin nemi kilitlemeye yardımcı olur, cildin pürüzsüz hissetmesini sağlar. Bu yüzden bu doğal sabun özellikle hassas cilde sahip olanlar için faydalıdır çünkü yapraklarındaki şekerler yatıştırıcı bir his yaratır.

Doğal olarak hoş bir kokuya sahiptir

Birçok organik güzellik ürünü, yapay kokuları yerine narin aroması için gülü seçmeyi tercih eder. Bu yüzden bu doğal sabun hoş kokusuyla size harika bir spa deneyimi yaşatır.

Rahatlatıcı özellikleri vardır

Aromatik olarak kullanıldığında bu doğal sabun, beden ile zihni rahatlatır ve sakinleştirir. Aslında, gül yaprakları Ayurveda tıbbında detoks ve sakinleştirici bir elyaftır. Bu özellik doğrudan güzellik faydaları eklemese de, bu doğal sabun kullanmak ekstra hoş bir deneyim haline getirir.

Cildi dengeler

Doğal bir büzücü olarak, bu doğal sabun gözenekleri sıkılaştırmaya ve parlak bir cilt için esnekliği geri kazanmaya yardımcı olur. Geleneksel alkol bazlı toniklerden farklı olarak, bu doğal sabun cildi pürüzsüz hissettirir ve cildin kurumasını engeller.

Gül Sabunuyla Saç Yıkanır Mı?

Hayır, gül sabunu yalnızca vücut ve yüz bölgesinde kullanılır. Bu doğal sabun genel olarak saçlar üzerinde etkili değildir.

Gül Sabunu Göz Altı Morlukları Tedavisinde Kullanılır Mı?

Evet, gül sabunu göz altı morluklarına iyi gelir. Göz altı morluklarını tedavi etmek için her gün bir kez bu doğal sabun ile yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

Gül Sabunu Nasıl Yapılır?

Bu güzel sabun, gerçek güller, kremsi shea yağı ve besleyici kuşburnu tohumu yağı içerir. Gül yaprağı infüzyonlu zeytinyağı cildi yumuşatır ve dengelerken, hindistan cevizi yağı bol miktarda kabarcık ekler ve daha sert bir sabun oluşturur.

Shea yağı sadece cildiniz için mükemmel değildir aynı zamanda sabuna ek sertlik katar. Kuşburnu tohumu yağı, fantastik cilt yenileyici ve iyileştirici özellikleri nedeniyle dahil edilmiştir. Gül kaolin kili doğal pembe bir renge katkıda bulunur ancak pembenin daha soluk bir tonu için yarısını kullanabilir veya kremsi beyaz bir kalı sabun için isterseniz bu malzemeyi hiç kullanmayabilirsiniz.

Gül Sabunu Tarifi Malzemeler

1 avuç taze veya kurutulmuş gül yaprağı

283 gram su

117 gram kül suyu veya sodyum hidroksit

425 gram gül yaprağı infüzyonlu zeytinyağı

28 gram kuşburnu tohumu yağı

227 gram hindistan cevizi yağı

113 gram shea yağı

57 gram hint yağı

2 çay kaşığı gül kaolin kili (isteğe bağlı, renk için)

1 yemek kaşığı (15 ml) su

2 yemek kaşığı gül yağı veya sardunya esansiyel yağı (isteğe bağlı)

Gül yaprağı infüzyonlu zeytinyağı

Bu gül yaprağı infüzyon yağı yapmak için hızlı bir yöntemdir. Kurutulmuş gül yapraklarını bir cam kavanoza doldurun. Gül yapraklarının kavanozun yarısı kadar olması gerekir. Daha sonra kavanozun kalan kısmını zeytinyağı ile doldurun.

Kapaksız kavanozu, su dolu bir tencereye koyun. Tencereyi kısık ateşli bir ocağın üzerine yerleştirin ve yaklaşık iki saat ısıtın. Tüm suyun buharlaşmamasını sağlamak için bunu yaparken arada bir kontrol edin. Suyu fokur fokur kaynatmayın, düşük ateşte demlenmeye bırakın.

Kesin olmak zorunda değilsiniz ancak sıcaklığı 46 °C civarında veya altında tutmaya çalışın böylece gül yapraklarınızı yanlışlıkla pişirmezsiniz. İki saat geçtikten sonra, kavanozu tencereden çıkarın ve soğumaya bırakın. İnce bir süzgeç veya bir tülbent ile süzün ve tarif için ihtiyacınız olan miktarı ölçün. Gerisini serin, karanlık bir yerde saklayın. Bu kavanoz yaklaşık bir yıl saklanabilir.

Gül çayı

Bu gül sabunu tarifini, gül yapraklarını ısıya dayanıklı bir kavanoza veya kaba yerleştirerek başlarsınız. Suyu kaynatın ve gül yapraklarının üzerine dökün. Gül çayının oda sıcaklığına gelene kadar beklemesine izin verin. Çayın koyu kahverengi bir renk değil, oldukça açık olduğundan emin olun yoksa bitmiş sabunun rengini etkileyebilir. Gül çayını paslanmaz çelik bir kaba veya sürahi içine süzün.

Doğal Gül Sabunu Yapımı

Eldiven, gözlük takın ve uzun kollu bir tişört giyin. Kül suyunu soğutulmuş gül çayına dökün ve tamamen eriyene kadar dikkatlice karıştırın. Kül suyu ile karşılaştığında koyu kahverengi bir renge dönüşebilir ancak bu noktada sorun yoktur.

Kül suyu çözeltisini 45 dakika ila 1 saat ya da 38 ila 43 °C’ye soğuyana kadar bir kenarda bekletin.

Kül suyu çözeltisi soğurken, zeytinyağı, hint yağı ve kuşburnu tohumu yağını tartın ve paslanmaz çelik sabun karıştırma kabınıza yerleştirin. Hindistan cevizi yağını ve shea yağını eriyene kadar bir tavada ısıtın. Zeytinyağı ve hint yağını, tavanın içine dökün. Bu, sıcaklığı 32 ila 38 °C arasında bir yere getirmelidir.

Küçük bir kapta, gül kaolin kili, 1 yemek kaşığı su ve esansiyel yağı pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bu, eser miktarda eklenecektir.

Kül suyu çözeltisini ve yağları birleştirin. Bir el blendırını çalıştırmadan, bu karışımı yaklaşık 30 saniye el ile karıştırın daha sonra el blendırını açın ve blendırın motorunun yanmasını önlemek için 15 saniye çırpın. Daha sonra el blendırını kapatın ve kapalı şekilde 30 saniye çırpın. Bu işlemi ize ulaşana kadar tekrarlayın. Sabun hamurunun üzerinde ince bir ize ulaşılana kadar karıştırmaya devam edin. Bu tarif birkaç dakika içinde kıvam alır ve iz bırakır.

Kil ve uçucu yağ karışımını sabunun içine iyice karıştırın. Sabun hamurunu hazırlanmış bir sabun kalıbına dökün, bir balmumu kağıdı ile üzerini kapatın ve ardından kalıbın kapağını kapatın veya bir karton parçasını kalıbın üzerine kapatın. Isıyı tutmaya yardımcı olmak için bir havluyu kalıbın üzerine kapatın. Sabunun kalıpta 24 ila 48 saat beklemesini sağlayın, daha sonra sabunu kalıbından çıkarın ve dilimleyin. Kullanmadan önce sabun kalıplarının açık havada en az dört hafta kurumasını bekleyin.

SORU VE CEVAP

Gül sabunu ne işe yarar?

Cildi derinlemesine arındırarak gözenekleri açar; yağ, kir ve ölü derilerin birikmesini önler.

Gül sabunu cildi beyazlatır mı?

- Düzenli gül sabunu kullanımı ciltte oluşan çatlakların onarılmasını sağlar. - Gül sabunu genel olarak güneş lekelerini ve cilt lekelerini de gidermektedir.

Yüz güzelliği için hangi sabun kullanılır?

Bu çeşitler arasında öne çıkan bazıları keçi sütü sabunu, defne sabunu, kükürt sabunu ve tarçın sabunudur.

gül sabunu faydaları: Cildi nemlendirir ve nem dengesini korur. Güneş yanıklarını ve cilt lekelerini azaltır ve ciltteki renk eşitsizliklerini giderir. İçeriğinde A ve E vitamini barındırması ile gül sabunu kolajen üretiminde kullanılan retinolü de içermektedir. Düzenli kullanımda ciltteki çatlakları ve varisleri onarır.

Gül sabunu nerede satılır?

En iyi gül sabunu markası: Gül Sabunu modelleri ile aradığın yeni sezon ürünleri sevdiğin markalarla hemen hemen her yerde satılır.