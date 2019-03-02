Gül: Pusulası millet olmayan ittifak, balon ittifakıdır Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Pusulası millet olmayan ittifak, balon ittifakıdır. İpi kandilde olan ve Pensilvanya'nın şişirdiği balon ittifakını bu millet 31 Martta söndürecek.

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