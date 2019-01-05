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Gül: "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ayrı bir süreç ama ADB'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir."

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:18
Gül: "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ayrı bir süreç ama ADB'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir."

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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