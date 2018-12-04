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Gül, eski Adalet Bakanlarıyla buluştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Adalet Bakanlarıyla görüştü.

04 Aralık 2018 Salı 11:10
Gül, eski Adalet Bakanlarıyla buluştu
Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:10
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Ankara

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