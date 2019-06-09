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Gül Diyarı’nda ‘Gül Festivali’ coşkusu

Isparta’da bu yıl 5.

09 Haziran 2019 Pazar 14:57
Gül Diyarı’nda ‘Gül Festivali’ coşkusu

Isparta’da bu yıl 5.’si gerçekleştirilen Gül Festivali’nde yerli ve yabancı turistler gül toplayarak, düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlendiler.


Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’ini tek başına karşılayan Isparta’da, Gönen ilçesine bağlı Güneykent Belediyesi tarafından 5. Gül Festivali düzenlendi. Isparta Belediyesi festival alanına gün boyu ücretsiz otobüs seferleri düzenledi.


Festival etkinlikleri kapsamında, yerli ve yabancı çok sayıda turist, sabahın erken saatlerinde bahçeler gül toplayarak, yaptıkları taçları taktılar.Beldede gülün işlendiği fabrikaları da gezen turistler ayrıca, eski usullerle yapılan gül suyu ve gülyağı çıkarma işlemini de ilgiyle izlediler.Festival etkinlikleri çerçevesinde ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Meydanı’na kadar devam eden yürüyüş gerçekleştirildi.


Protokol, yerli - yabancı turist ve vatandaşların katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken, yürüyüşteki katılımcıların üzerine ise gül yaprakları serpildi.Güneykent’teki festivalde, katılımcılara birçok ürünün yer aldığı gül ve gül ürünleri sergilenerek, satışa sunulurken, alanda ayrıca çeşitli gösteri ve konserler de gerçekleştirildi.


Katılımcılar, festivalin kendilerine unutulmaz anlar yaşattığına değinerek, gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulundular.Öte yandan festivalde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağanak yağmur yağışı nedeniyle bazı etkinlikler ertesi gününe ertelendi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:57
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