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Adalet Bakanı açıkladı! İyi Parti hazine yardımı alamayacak

Adalet Bakanı Gül, "İyi Parti Hazine yardımından faydalanacak mı?" sorusunu "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur" şeklinde cevapladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:22
Adalet Bakanı açıkladı! İyi Parti hazine yardımı alamayacak

TBMM Genel Kurulu'unda AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

İyi Parti'nin Hazineden seçim yardımı alıp alamayacağına ilişkin soru üzerine Gül, grup kuran partilere, son genel seçimlerde yüzde 3'ün üzerinde oy alması halinde Hazineden yardım yapıldığını anımsattı.

Gül, "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur." diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 07:22
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