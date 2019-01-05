Gül: "(ABD'deki FETÖ soruşturması) Tüm bilgi belgeleri vermeye çalışacağız. Orada bireyler üzerinden kara para ya da illegal yollar boyutuyla gidiyor"

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05 Ocak 2019 Cumartesi 13:10
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:10
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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