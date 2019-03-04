Gugulumdakiler sahneye sığmıyor

Trabzon’da Gugulumdakiler Tiyatrosu’nun bu yıl perdeye koyduğu Elveda Alfredo ile sanatseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Kasım ayında başlayan gösterim kapalı gişe devam ederken, Mart ve Nisan ayında yoğun talep üzerine ek günlerle oynanmaya devam edecek. Ortahisar Belediyesi’nin katkısı ve desteği ile Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde oynanacak olan oyunun tarihleri, 15, 29 Mart ve 4, 12, 26 Nisan olarak belirlendi.

Öte yandan Ankara 18–22 Nisan’da turne gerçekleştirecek olan Gugulumdakiler Tiyatrosu, Yaz ayında da “Nöbetçi Tiyatro” uygulaması yaparak tiyatro severler ile buluşmaya devam edecek. Gugulumdakiler Tiyatrosu Yönetmenlerinden Hüseyin Sabri Kurtuldu, “Oyunumuz bu yılda izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Yoğun talep üzerine ek sahneler koyarak ilave oyunlar gerçekleştirerek Alfredo’yu oynanmaya devam edilecek. Nöbetçi Tiyatro olarak, Yaz ayında da tiyatro severler ile yeni projelerimiz il buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.