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Guetamalalı eski bakanlardan "güvenli üçüncü ülke" statüsüne itiraz

Üç eski Dışişleri Bakanı, Devlet Başkanı Jimmy Morales'in ABD ile "güvenli üçüncü ülke" anlaşması yapmasını engellemek üzere Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu

12 Temmuz 2019 Cuma 16:51
Guetamalalı eski bakanlardan "güvenli üçüncü ülke" statüsüne itiraz

GUATEMALA (AA) - Guetamala'da üç eski Dışişleri Bakanı, Devlet Başkanı Jimmy Morales'in Washington yönetimiyle, ülkelerinin mülteciler için "güvenli üçüncü ülke" statüsünde sayılacağı bir anlaşma yapmasını engellemek için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Eski Dışişleri Bakanları Carlos Raul Morales, Fernando Carrera ve Harold Caballeros, Anayasa Mahkemesine yaptıkları başvuruda, Devlet Başkanı Morales'i gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyarette Guetemala'ya "güvenli üçüncü ülke" statüsü verecek bir anlaşma yapmaktan men etmek için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Eski bakanlar, ABD'ye gitmek üzere sınırdan geçen üçüncü ülke vatandaşlarının iltica başvuruları işleme konulana kadar Guetemala'da beklemelerini gerektiren statünün, somut gerçeklerden çok ABD'den gelen baskıya karşı atılmış siyasi bir adım olduğunu savundu.

Guetamala'nın, ABD'ye yönelik mülteci akınının ana sebepleri olan yoksulluk ve organize suç çetelerinin yarattığı yaşamsal tehditler bakımından diğer Orta Amerika ülkeleriyle benzer koşullara sahip olduğuna dikkati çeken eski bakanlar, Morales'in ABD ile böyle bir anlaşma yapmasının, 1954 tarihli Vatansız Kişilerin Statüsü Hakkındaki BM Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

- Ülkenin geleceğine ipotek

Morales'in görev süresinin 6 ay içinde dolacağının hatırlatıldığı başvuru dilekçesinde, "Böyle bir anlaşma, mevcut Devlet Başkanı'nın ülkenin geleceğini sorumluluk anlayışı dışında ipotek altına almasına yol açacaktır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Alfredo Brito, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Morales'in ziyaretinde güvenlik, göç ve ekonomi gibi ikili ilişkilere dair konuların ele alınacağını ancak ziyaretin amacının 'güvenli üçüncü ülke' anlaşmasına varmak olmadığını" kaydetti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li yetkililer ise "güvenli üçüncü ülke anlaşmasının masada olduğunu ancak henüz karara varılmadığını" belirtiyor.

ABD'ye akın eden düzensiz göçmenlerin uğrak noktası Meksika ile uzun bir kara sınırı olan Guetamala, söz konusu göçmen trafiği açısından önemli bir geçiş ülkesi konumunda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın ardından Guetamala yönetimini düzensiz göçmenleri kendi sınırlarında tutmaya ikna etmeye çalışıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:51
  1. "güvenli üçüncü ülke"
  2. ABD
  3. Guatemala

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