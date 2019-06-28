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Güdül’ün Çağa köyüne bilgi köprüsü

Türkiye’nin pek çok bölgesine özellikle çocuklar için kitap gönderen Okuyacak Çocuklar Derneği ilk kütüphanesini Ankara’nın Güdül ilçesinde bulunan Çağa köyündeki bir ortaokula kurdu.

28 Haziran 2019 Cuma 19:04
Güdül’ün Çağa köyüne bilgi köprüsü

Türkiye’nin pek çok bölgesine özellikle çocuklar için kitap gönderen Okuyacak Çocuklar Derneği ilk kütüphanesini Ankara’nın Güdül ilçesinde bulunan Çağa köyündeki bir ortaokula kurdu.



Ankara’dan Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara kitap ulaştıran ve üç yıldır kitap kardeşliği kuran Okuyacak Çocuklar Derneği, gönüllü bağışçılar tarafından gönderilen kitaplarla ilk kütüphanesini Güdül’de kurdu. Kütüphanenin açılışına Çağa Ortaokulunun Müdürü Hakan Sarıca, Okuyacak Çocuklar Derneği Başkanı Ali Murat Karabağ ile bölgede bulunan vatandaşlar katıldı. Dernek Başkanı Karabağ, bu kütüphanenin devam edeceğini, Kızılcahamam’a da üç yeni kütüphane kuracakları müjdesini verdi.



İlk kütüphaneyi kurmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Karabağ “Kalıcı kütüphanelerle binlerce çocuğun yüzünü güldürecek olmak çok heyecan verici. Kızılcahamam’a da üç yeni kütüphane daha kurcağız.Bugüne kadar Türkiye’de farklı il ve ilçelerde eğitim gören çocuklarımıza 17 bin 500 kitap, 3 bin okul kıyafeti ve 600 tohumlu kalem hediye ettik. İlk etapta kitap hedefimiz 20 bindi bunu değerli kitap bağışçılarımızın desteğiyle geçtik. Hedefimiz artık 50 bin. Bu hedefin desteklerle katlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Güdül Çağa Ortaokuluna açtığımız kütüphane derneğimizin ilk kütüphanesi. Bu okulda öğretim gören çocuklarımızın kütüphanesi yeni eğitim öğretim dönemine şimdiden hazır” dedi.



Karabağ, sözlerine şöyle devam etti: “Kitap kardeşliğimiz devam edecek. Sonsuz paylaşma kültürü oluşturmak ve geleceği düşünen zihinlere teslim etmek için yeni kütüphaneler kurarak binlerce çocuğun yüzünü güldüreceğiz. Bu noktada tüm bağışçılarımızdan da kitap bağışlayarak bize destek olmalarını istiyoruz.”



Konuşmanın ardından kütüphaneye getirilen kitaplar, açılışa katılımcı olan dernek üyeleriyle birlikte kitaplıklara yerleştirildi.Güdül Cağa Ortaokulu Müdürü Hakan Sarıca da Başkan Ali Murat Karabağ ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:04
  1. kitap
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