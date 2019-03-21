Güder’den ‘Yürekten çalışacağız’ vurgusu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "Tevazuya, samimiyetle, gayretle, yürekten çalışacağız. Hep birlikte Battalgazi’mizde devralacağımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız" dedi.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Güder, Mehmet Buyruk Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Güder, ziyaretlerinde 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimlerinin önemine değinerek, yapacakları çalışmaları anlattı. Başkan Adayı Osman Güder daha sonra AK Parti Malatya İl Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ardından Vilayet Parkı civarı esnafları ziyaret eden Güder, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nde destek istedi.

Güder daha sonra Malatya Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Güder, "Şehrimizi sadece fiziki açıdan güzelleştirmemizin yanı sıra şehir içerisindeki insanlarla değer kazanıp, güzelleşiyor. O açıdan önümüzdeki süreçte nasip olursa gerek şehrimizi güzelleştirme adına daha yaşanabilir, insanların şehre baktıklarında görsel anlamda en azından psikolojilerini düzeltme adına bugüne kadar çalışmalarımızı yaptık, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra Orduzu Leylekpınarı ve Şanlıkaya’da düzenlenen mahalle toplantılarına katıldı.

Güder, mahalle toplantılarında yaptığı konuşmada, "Tevazuuyla, samimiyetle, gayretle, yürekten çalışacağız. Hep birlikte Battalgazi’mizde devralacağımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Bu millete hizmetkar olmak benim için onurdur. Rabbim bizleri mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önünde durmak isteyenlere milletin gereken dersi vereceğini dile getiren Güder, "Gerek içeri gerekse de dışarıda Türkiye’nin bu gidişatından rahatsız olanlar var. Türkiye’nin Suriye’ye, Katar’a, Mısır’a müdahalesinden, Türkiye’nin Yeni Zelanda’ya gidip oradaki katliamı kınamasından rahatsız olanlar, bugüne kadar Türkiye’ye ders vermeye çalıştılar. Milletimizin sayesinde başaramadılar, inşallah başaramayacaklar. İftiralar ve çamur atıp, bu milletin kafasını bulandırarak 31 Mart’ı kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. 18 Ağustos 2018’de Türkiye’ye bir ekonomik darbe uyguladılar. Bunun bedelini hepimiz ödedik, ödüyoruz. Ama bu darbeyi de onların başına geçireceğiz. 15 Temmuz’u nasıl başlarına geçirdiysek 31 Mart’ı da başlarına geçireceğiz. Türkiye’nin önünde durmak isteyenlere gereken dersi milletimiz 31 Mart’ta verecek" şeklinde konuştu.

Güder, AK Parti’yle Türkiye’nin her bölgesinde ve Malatya’da önemli hizmetlerin yapıldığını kaydederek, "AK Parti’den önceki dönemi herkes iyi biliyor. AK Parti’nin liderine ’Muhtar bile olamaz’ dediler. Ama bu millet, o güzel insanın arkasında durdu başbakan, cumhurbaşkanı, cumhurun başkanı oldu. Süreç içerisinde önümüzü tıkamak için ellerinden geleni yaptılar. Darbe girişimleriyle bu partinin önünü tıkamaya çalıştılar ama beceremediler. ’Cumhurbaşkanı’nı seçeceğiz’ dedik, ’seçemezsiniz’ dediler. 367 vekilin el kaldırması lazım dediler, o gün 367 tane vekil yoktu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri devlet Bahçeli o gün ’referanduma gidelim’ dedi. Referandumda cumhurbaşkanı seçildi. Önümüzü tıkamak için Gezi olaylarını, 17-25 Aralık’ı yaptılar, bu millete 15 Temmuz’u yaşattılar. Milletimiz buna izin vermedi ve Cumhur İttifakı oluştu. Cumhur İttifakı, ’Bu bir beka, ülke sorunudur’ dedi. Bunun arkasında durmamız lazım" diye konuştu.