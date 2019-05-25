Güder’den öğrencilere bayram hediyesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kuluşağı İlkokulu öğrencilerine Ramazan Bayramı öncesi çeşitli hediyeler verdi.

Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı Mahallesi’nde bulunan Kuluşağı İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilere Ramazan Bayramı öncesi bayram hediyesi olarak tişört, boyama kitabı ve yapboz hediye etti. Beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ve Beydağı Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri ile birlikte Kuluşağı İlkokulu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Güder, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti.

Öğrencilere, Battalgazi Belediyesi ve Beydağı Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri tarafından bayram hediyesi olarak hazırlanan tişört, boyama kitabı ve yapbozları hediye eden Başkan Güder, “Bugün Kuluşağı mahallemizin ilkokulunda öğrencilerimizle bir araya geldik. Bugün belediye çalışanlarımız bizimle beraber. Aynı zamanda üniversitemizin kız öğrenci yurdundaki yöneticiler ve öğrencilerimizle beraber çocuklarımızı ziyaret ettik. Özellikle Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu, Ramazan’da davranılması gereken şekillerin neler olduğunu ifade etme adına, bu manevi atmosferi paylaşmanın nasıl olacağını sergileme adına bugün öğrencilerimizle beraberiz. Tabii bir çocuğu sevindirmenin ‘dünyayı sevindirmek’ olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda küçük hediyelerle gelip, bu küçük kardeşlerimizin, evlatlarımızın, yavrularımızın gönüllerini almaya çalıştık ve çocuklarımızın da çok mutlu olduğunu görmüş olduk. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, bu tür organizasyonları bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.