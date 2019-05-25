0553 313 94 23

Güder’den öğrencilere bayram hediyesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kuluşağı İlkokulu öğrencilerine Ramazan Bayramı öncesi çeşitli hediyeler verdi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:18
Güder’den öğrencilere bayram hediyesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kuluşağı İlkokulu öğrencilerine Ramazan Bayramı öncesi çeşitli hediyeler verdi.


Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı Mahallesi’nde bulunan Kuluşağı İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilere Ramazan Bayramı öncesi bayram hediyesi olarak tişört, boyama kitabı ve yapboz hediye etti. Beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ve Beydağı Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri ile birlikte Kuluşağı İlkokulu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Güder, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti.


Öğrencilere, Battalgazi Belediyesi ve Beydağı Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri tarafından bayram hediyesi olarak hazırlanan tişört, boyama kitabı ve yapbozları hediye eden Başkan Güder, “Bugün Kuluşağı mahallemizin ilkokulunda öğrencilerimizle bir araya geldik. Bugün belediye çalışanlarımız bizimle beraber. Aynı zamanda üniversitemizin kız öğrenci yurdundaki yöneticiler ve öğrencilerimizle beraber çocuklarımızı ziyaret ettik. Özellikle Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu, Ramazan’da davranılması gereken şekillerin neler olduğunu ifade etme adına, bu manevi atmosferi paylaşmanın nasıl olacağını sergileme adına bugün öğrencilerimizle beraberiz. Tabii bir çocuğu sevindirmenin ‘dünyayı sevindirmek’ olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda küçük hediyelerle gelip, bu küçük kardeşlerimizin, evlatlarımızın, yavrularımızın gönüllerini almaya çalıştık ve çocuklarımızın da çok mutlu olduğunu görmüş olduk. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, bu tür organizasyonları bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:18
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’de iki mahalle yolu tehlike saçıyor
    1. Hakkari’de iki mahalle yolu tehlike..
    2. Havluları yıkarken nerede hata..
    3. Trump’tan ikili ticaret vurgusu
    4. Özel Harekat’ın balık adamlı tatbikatı..
    5. IAAF Çocuk Atletizmi Projesi 68...
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini..
    7. Çağlak Festivalinde Türk Sanat Müziği..
    8. 19 Mayıs provalarında öğrencilerini..
    9. Merkezefendi’de ekonomi ile ilgili..
    10. Meksika’da askeri helikopter düştü: 6..
    11. Tosya İlkokulunda Dünya Süt Günü..
    12. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    13. Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu
    14. Voleybolun unutulmaz isimleri bir..
    15. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıl..
    16. Güder’den öğrencilere bayram hediyesi
    17. Afganistan'da askeri helikopter acil..
    18. Mustafa Palancıoğlu: "Plan ve Proje..
    19. Kars’ta, at yarışları yapıldı
    20. Konmari metodu | Çekmece düzeni
    21. Necati Saruhan kimdir? Egetürk TV..
    22. Yargıtaydan kredi masraflarına ilişkin..
    23. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:
    24. Araçta sıkışanları çıkarmak için uzun..
    25. Çan’da Hacı İbrahim Bodur vefatının..
    26. Tehlikenin farkında mısınız?..
    27. İpek Soylu, Tayland'da şampiyonluğa..
    28. Galatasaray'ın altyapı takımları da..
    29. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya..
    30. Özel harekat polislerinden gölde su..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı