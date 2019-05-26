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Güder’den katılımcı belediyecilik vurgusu

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

26 Mayıs 2019 Pazar 15:19
Güder’den katılımcı belediyecilik vurgusu

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, bir süre görüştü. Başkan Güder, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, hizmette katılımcı belediyeciliği sonuna kadar uygulayacaklarını söyledi.


Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, beraberinde sendikanın yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Güder, Malatya’nın her zaman yenilikten, değişimden ve dönüşümden yana olduğunu belirterek, “Belki Türkiye’deki ilçelerde ilk 5’e giremedik ama, 300-350 bin nüfusu arası olan ilçeler arasında Türkiye’de birinci olduk. İl olarak 81 il içerisinde Malatya üçüncü oldu.Malatya hep yeniliklerden, değişimden, dönüşümden yana olmuştur. Menderes gelmiştir, o dönemde Menderes’i desteklemiştir. Sonrasında hemşehrimiz Özal gelmiştir, Özal’ı desteklemiştir. Daha sonra 2002’de de AK Parti’yi koşulsuz olarak Türkiye’de hep ilk 5’lerde desteklemiştir. Bu yönü ile Battalgazi’ye ve Malatya halkına çok teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimler,halkın arzu ve isteklerini, yaşam koşullarını düzeltme adına çalışmalar yapan birimlerdir. Bunları yaparken de elbette sivil toplum kuruluşlarının da burada çok önemli aktörler olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz.Yani Malatya ve Battalgazi güzelleşecekse, hep birlikte güzelleştireceğiz. Biz bu inançla, bu düzeyle, bu düzlemle hareket ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile, katılımcı belediyeciliği sonuna kadar bulunmuş olduğumuz bölgelerde uygulamamız lazım ve bunu uyguluyoruz” dedi.


Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ise, Başkan Güder’in Battalgazi ilçesine önemli hizmetler kazandıracağına inandığını belirterek, “Battalgazi bizim için önemli. Osman Güder Başkanımız bundan önceki dönemdeki görevlerinde de Hizmet-İş’i, Hak-İşi devamlı ziyaret etti. STK’lar olarak hep istişareler halindeydik. Rabbim nasip etti, Belediye Başkanımız oldu. Bundan sonra işçi arkadaşlarımızın hak ve hukukları noktasında beraber çalışmayı nasip olur” dedi.


Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de, “Gerçekten Malatya, herhalde Türkiye’de oy oranında en yüksek yerlerinden biri çıktı. Kayseri’de biz Malatya’yı geçeriz dedik ama, Malatya’yı geçemedik. Sizlerde tabi bu camiaya yabancı değilsiniz, teşkilattan ve geçmişteki mevcut bulunduğunuz konum itibariyle hayırlı hizmetler yapacaksınız. Bizde Hizmet İş ve Hak İş olarak her zaman 24 saat sizlerle çalışmaya hazırız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 15:19
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