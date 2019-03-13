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Güder’den katılımcı belediyecilik vurgusu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:59
Güder’den katılımcı belediyecilik vurgusu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, “Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu kutlu yolda, ülkemizin ve memleketimizin bekası için omuz omuza, kol kola yürümeye devam edeceğiz. Battalgazimizi hep birlikte yöneterek, devralacağımız bayrağı daha da yukarılara taşıyacağız" dedi.

 

Güder, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

 

Şire Pazarı ve Saray Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Güder, daha sonra Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerini ziyaret etti. Burada konuşan Güder, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz bu güzel icraatlar bugüne kadar başka yerlere örnek olduğu gibi bundan sonrada bizleri örnek almaları adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Battalgazi’yi hep beraber yöneteceğiz. Bugüne kadar çok güzel çalışmalara Battalgazi olarak imza attınız. Bayrağı yükseklere çıkarttınız. Ama bu yeter mi yetmez, hep beraberce inşallah bu bayrağı daha da yukarıya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

 

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, daha sonra Sultanlar Sarayı Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

 

Güder, buradaki konuşmasında şunları kaydetti: "Biz bugün 2051’in hedeflerini planlıyoruz. 2051’de nasıl bir Türkiye’nin olmasını hedefliyoruz. Biz, belediye başkanı olduğumuzda sizler adına yerel yönetimlerde kararlar alacağız. Biz istiyoruz ki; kent konseyimizde üniversite gençliğimiz gelsin kendi düşüncelerini, isteklerini orada tartışsınlar. Nasıl bir hizmetin kendilerini memnun edeceğini bizlere ifade etsinler. Bizim partimizin felsefesi; herkesin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, birbirini ötekileştirmeden ayrıştırmadan, hep beraberce Türkiyelilik kavramı üzerinde bir, iri ve diri olmamızdır. 1 Nisan’dan sonra inşallah belediye başkanı olduğumuzda kent konseyimizde gençlik kollarında lütfen yer alın."

 

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, daha sonra AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte Selçuklu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

 

Mahalle toplantısında konuşan ilçe başkanları 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nin önemine dikkat çekti.

 

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise "Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu kutlu yolda, ülkemizin ve memleketimizin bekası için omuz omuza, kol kola yürümeye devam edeceğiz. Milletimize hizmetkar olmak için durmadan, yorulmadan, bıkmadan usanmadan çalışacağız" diye konuştu.

 

Güder, Selçuklu Mahallesi ve Battalgazi bölgesinde yapacakları çalışmalarla ilgili de bilgiler vererek, "Toptancılar Sitesi’nin kalkması lazım. Oradaki esnaf ve mülkiyet sahipleriyle görüşeceğiz. Oradaki arkadaşlarımızda olumlu bakıyorlar. Orada güzel bir merkez yapıldığında üzerine yurt, rezidans yapılabilir. Bu kapsamda da bu bölgenin gelişmesi adına gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:59
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