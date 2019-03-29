Güder’den istihdamı artıracak proje

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, işsiz olan vatandaşlara iş edindirme adına Battalgazi Belediyesinde bir birim kuracaklarını müjdeleyerek, “İşsiz kardeşimizin ağzı, dili, kulağı olacağız. Onun adına köprü kurarak, bu şekilde bu bölgedeki istihdamı artıracağız” dedi.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Güder, Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte İpek ve Sağlık Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlardan 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nde dua ve destek isteyen Güder, projelerini de anlattı.

En önemli projelerinden bir tanesinin Malatya’da dijital bir kütüphane kazandırmak olacağını kaydeden Güder, Battalgazi bölgesinde Millet Kıraathaneleriyle birlikte gençlik eğitim ve etüt merkezlerini oluşturacaklarını belirtti.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Battalgazi’de kadınlara yönelik atölye çalışmalarının yapılacağı alanları da oluşturacaklarını ifade ederek, "Büyükşehir ve Battalgazi’nin en önemli projelerinden bir tanesi sahil şerit yolunun yapılması. Etrafının park ve gezi alanı olarak halkımızın istifadesine sunulması. Yeşillendirme ve kamelya çalışmaları büyükşehrimiz tarafından yapıldı. Biz orada suyla ilgili faaliyetlere de imza atmak istiyoruz" dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra Trambüs’e binerek, vatandaş ve öğrencilerle uzun süre sohbet etti. Hem projelerini anlatan hem de destek isteyen Güder, kendisine iletilen istek ve önerileri de dinledi. Üniversite öğrencilerine, gençlerle ilgili projelerini anlatan Güder, gençleri çok önemsediklerini ve onların fikirlerini her zaman dikkate alacaklarını ifade etti.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, ardından Taştepe Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Güder, "Bizim birinci önceliğimiz buradaki Derme Deresi olacak. İsmi Malatya ile özdeşleşmiş ve türkülere konu olmuş Derme Deresi’nin Eski Malatya’ya uzanan kısmında gerçekleştirileceğimiz rekreasyon projemiz ile Derme Deresini gün yüzüne çıkararak Battalgazi’miz için yeni bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Bizim buranın imarlarını da çok güzel bir şekilde elden geçirmemiz lazım. Bunu da bütüncül bir plan içerisinde ada ada çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte Aslanbey ve Şık Şık Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlara hitap etti.

Güder, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimde göreve geldiklerinde muhtarlarla birlikte çalışacaklarını kaydederek, "Bölgemizin neye ihtiyacı varsa bunu muhtarlarımızla birlikte koordine içerisinde olacağız. Muhtarlarımızın görüş ve fikirlerini alarak, o mahalleye gereken hizmeti en seri ve kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

İstihdam ile ilgili yapacakları çalışmayı da vatandaşlarla paylaşan Güder, şunları söyledi: "Belki işsiz kardeşim direkt gidip kendisine bir yerde iş bulamıyor. Biz, o kardeşimizin CV’sini, telefonunu, adresini, ne iş yapabileceğini alacağız ve işyerleriyle konuşacağız. O kardeşimizin ağzı, dili, kulağı olacağız. Onun adına köprü kurarak, bu şekilde bu bölgedeki istihdamı artıracağız. Özellikle işsiz olan kardeşlerimize iş edindirme adına Battalgazi’mizde bir birim kuracağız."

Öğrenciler ve gençlere yönelikte birçok projeyi hayata geçireceklerini anlatan Güder, "Öğrencilerimizin ve gençlerimizin gidip oturabilecekleri Millet Kıraathaneleri’ni oluşturacağız. Ayrıca, eğitim ve etüt merkezi kuracağız. Gençlerimiz gidip oturacak, derslerini çalışacak. Üniversite sınavına hazırlanabilecekleri alanlar olacak. Bu noktada da anlamadığı konularda destek alabilmesi amacıyla o merkezde öğretmen istihdam edeceğiz. Ailelerin üzerinde olan yükü azaltmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise AK Parti’nin bir erdemliler hareketi olduğunu kaydederek, "Biz bu memlekete 17 yıl boyunca cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmet etmek için gayret ediyoruz. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayımız Osman Güder projelerinin bir kısmından bahsetti. Osman başkanımızla parti kuruluşundan buyana bu dava hareketi içerisinde yer aldık ve partimizin bütün kademelerinde de görev aldık. Ben birçok projeyi hayata geçireceğine inanıyorum. Battalgazi’de Selahattin Gürkan başkanımız güzel hizmetler yaptı. Güzel eserler bıraktı ve sizlere hizmet için gece gündüz demeden çalıştı. Şimdi büyükşehrimizin adayı oldu. İnşallah bundan sonra büyükşehrimizde sizlere hizmet edecek. Battalgazi’mizde de bütün tarihi dokuyla beraber Osman Güder başkanımızın çok büyük hizmetler yapacağından hiçbir şüphemiz yok" diye konuştu.