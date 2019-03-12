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Güder’den hastane açıklaması

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, “Bazıları ortaya çıkmış boş beleş konuşuyor" dedi.

12 Mart 2019 Salı 15:49
Güder’den hastane açıklaması

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, “Bazıları ortaya çıkmış boş beleş konuşuyor. ’Hastane yapılmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak’ şeklinde iftiralar atıp, boş söz sarf ediyorlar. Allah nasip ederse kısa süre sonra Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temeli atılacak” dedi.

 

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Güder, Malatya Kırmızı Et Üreticiler Birliği’nin olağan genel kuruluna katıldı.

 

Olağan genel kurulda konuşan Güder, Yazıhan’da Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağını kaydederek, "Çalışmalar devam ediyor. Malatya’mıza çok güzel bir kazanç sağlayacak. Gerek ekonomik gerekse de istihdam anlamında Malatya’mız için bir kazanım olacak" ifadelerini kullandı.

 

Güder, daha sonra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve partililerle birlikte Uçbağlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

 

Mahalle toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Battalgazi’yi Türkiye’de bir numara yaptık. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiğimizde nasıl Battalgazi’yi Türkiye’de bir numara yaptıysak, büyükşehirde de Malatya’yı bir numara yapacağız. Battalgazi’de de Osman Güder kardeşimizle birlikte hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

 

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise Battalgazi’de devralacakları bayrağı daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.

 

’Durmak yok yola devam’ diyerek, hizmetleri sürdüreceklerini dile getiren Güder, "Cumhurbaşkanımız, ’uzun ince bir yoldayız’ diyor. İlmek ilmek dokuyarak bu yolda yürüyeceğiz" dedi.

 

Güder, Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temelinin atılacağını kaydederek, "Bazıları ortaya çıkmış boş beleş konuşuyor. ’Hastane yapılmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak’ şeklinde iftiralar atıp, boş söz sarf ediyorlar. Allah nasip ederse kısa süre sonra Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temeli atılacak" diye konuştu.

 

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, daha sonra Orduzu’da vatandaşlarla bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:49
  1. Ordu
  2. Malatya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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