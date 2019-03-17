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Güder’den beka vurgusu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "Yaşanan olaylar, dünya üzerinde sergilenmek istenen oyunlar, Türkiye’deki 31 Mart seçiminin gerçekten bir beka meselesi olduğunu, Müslüman ülkeler için ne denli önemli olduğunu bize gösteriyor" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 17:39
Güder’den beka vurgusu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "Yaşanan olaylar, dünya üzerinde sergilenmek istenen oyunlar, Türkiye’deki 31 Mart seçiminin gerçekten bir beka meselesi olduğunu, Müslüman ülkeler için ne denli önemli olduğunu bize gösteriyor" dedi.


31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Güder, Gençlik ve Eğitim Derneği’nin düzenlemiş olduğu programa katıldı. Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz’dan dernek çalışmaları hakkında bilgiler alan Güder, gençleri çok önemsediklerini ifade etti.


Yeni Zellanda’da camiye düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya değinen Güder, "İslamofobi düşüncesine hakim olan faşist kişiler tarafından katledilen 49 Müslüman kardeşimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Dünya efendilerine seslenerek, ’ey efendiler neredesiniz?’ diyorum. Ayrıca, Suriye’de şehit olan Malatyalı kardeşimiz Ramazan Önal’ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.


Güder, gençliğin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Gençlik alanında birçok projemiz var. İnşallah nasip olursa bunları gerçekleştirme adına çabalarımız olacak. Biz inanıyoruz ki gençlik bizim her şeyimiz. Geçmişi geleceğe taşıyan kuşağımız. Gençlerimize ne kadar sahip çıkarsak, geleceğimiz o kadar garanti altında olur. Gençlerle beraber geleceğimizi inşa etmek adına hep beraber yol yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.


Güder, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimin önemine de vurgu yaparak, "Yaşanan olaylar; dünya üzerinde sergilenmek istenen oyunlar, Türkiye’deki 31 Mart seçiminin gerçekten bir beka meselesi olduğunu, Müslüman ülkeler için ne denli önemli olduğunu bize gösteriyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:39
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