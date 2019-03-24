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Güder’den 2023 vurgusu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "Bunlar önümüze 31 Mart’a kadar her türlü badireyi koyacaklar" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 17:13
Güder’den 2023 vurgusu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "Bunlar önümüze 31 Mart’a kadar her türlü badireyi koyacaklar" dedi.


Güder, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başkan Adayı Osman Güder, seçim çalışmaları kapsamında 24,25 ve 26. dönem AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile birlikte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Güder, Şahin ile birlikteBoran, Toygar, Çolakoğlu, Adagören, Şişman, Kuluşağı Mahallelerini ziyaret etti. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkmak istiyoruz. Milletimiz, Allah razı olsun kararını vermiş ama biz sandıktan güçlü bir şekilde çıkmak istiyoruz. Sandıktan güçlü çıkalım ki cumhurbaşkanımızın elini biraz daha güçlendirelim. Her seçim bizim karnemiz, şuana kadar 15 seçimde bize olumlu not verdiniz. Her seçimde gerek içerideki uşaklar gerekse de dışarıdaki iş birlikçileri ülkeyi sıkıntıya sokma adına ellerinden geleni yapıyorlar. Milletimiz bugüne kadar ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara izin vermedi, inşallah bundan sonrada vermeyecek" ifadelerini kullandı.


24,25 ve 26. dönem AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise "Türkiye’nin üzerinden oynanmak istenen oyunları hepiniz iyi biliyorsunuz. Bu nedenle hepimizin üzerine sorumluluk düşüyor. Çocuklarımızın, evlatlarımızın, gençlerimizin, gelecek nesillerimizin daha müreffeh bir ülkede yaşamaları için canla başla bu birlikteliği sağlamamız lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra halkın istemiş olduğu doğrultuda bir yönetim anlayışını icra etmeye çalıştı. Biz bunları yaptıkça da muhalefette yer alanlar, insanlarımızı tahrik ederek vatandaşlarımızla bizi karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Halbuki bizim yaptığımız bütün uygulamalar, milletin beklentilerine cevap vermek için yapıldı" dedi.


AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra Battalgazi Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Güder, "Bugüne kadar 15 seçim yaşadık ve 31 Mart’ta 16’ıncı seçimi yaşayacağız. Her seçimden önce Türkiye’nin önüne bir takım engeller koydular. Seçime kısa bir süre kaldı. Bunlar ellerindeki bütün kozların hepsini oynayacaklar. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail işgali altında bulunan Suriye toprağı ’Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanımanın zamanının geldiğini’ söyledi. ’Hadi oradan, sen kim oluyorsun?’ diyecek bir adam bulamadık. Bunu tek dillendiren Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.


31 Mart’taki seçimin sadece yereli ilgilendirmediğini, genel içinde aynıca büyük önem arz ettiğini dile getiren Güder, "Bunlar önümüze 31 Mart’a kadar her türlü badireyi koyacaklar. Bizde, milletimizin desteğiyle hepsini atlatacağız. O yüzden diyoruz ki; 31 Mart seçimleri çok önemli. Duvarı ördükten sonra çatıyı üzerine koymazsak o bina bir anlam ifade etmez. İnşallah 31 Mart’ta biz çatımızı da öreceğiz. Bu çatıyla Türkiye’yi 2023’e götüreceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:13
  1. doğa

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