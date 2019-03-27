0553 313 94 23

Güder ve Tüfenkci Bakırcılar Pazarı’nda

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Bakırcılar Pazarı ve çevresindeki esnafları ziyaret etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:13
Güder ve Tüfenkci Bakırcılar Pazarı’nda

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Bakırcılar Pazarı ve çevresindeki esnafları ziyaret etti.


Güder daha sonra milletvekili Tüfenkci ile birlikte ASRİAD Malatya Şubesi yönetimiyle bir araya geldi. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, burada yaptığı konuşmada 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nin Malatya ve Türkiye için önemine vurgu yaparak, "Her seçim, diğer seçimleri etkiler. İşadamlarımız ve Malatya kamuoyu bunu anladı ama bazıları hala ’Yerel seçimlerin merkezi hükümetle, bekayla ne alakası var?’ diyor. 31 Mart’ta AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu anlamda 31 Mart’taki seçim ülkemiz için büyük önem taşıyor. Ülkemiz sorun, sıkıntı yaşasın, mevcut hükümetin eli zayıflasın diye uğraşan ve dört gözle bekleyenler var. Türkiye üzerinde spekülasyon yapmak isteyecekler ama sizler Allah’ın izniyle bunlara fırsat vermeyeceksiniz. 31 Mart’ta sandıktan güçlü bir şekilde çıkarak, kaldığımız yerden devam edeceğiz ve ’durmak yok, yola devam’ diyeceğiz" ifadelerini kullandı.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Türkiye, 31 Mart’ta önemli bir seçim yapacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ilk defa bir yerel seçime gideceğiz. Dünya, 31 Mart’taki seçimlere kilitlenmiş durumda. Türkiye’nin üzerinde hesaplar yapanlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ne kadar oy alacak ona bakıyorlar. Ben inanıyorum ki; 31 Mart’ta sizler hizmetten, milli idare, demokrasiden, istikrardan yana oy kullanacaksınız. Türkiye’nin istikrarı gerçekten büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.


Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte daha sonra ANESİAD Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Güder, "Bizim ana hedefimiz ve ilkemiz; topluma, insanlara hizmet etmektir. Sivil toplum kuruluşlarının da ana işlevleri budur. İnşallah biz bu hizmetleri yaparken bileşenleri bir araya getirmek ve onlarla birlikte hareket etmek istiyoruz. Toplumun lehine olacak icraatlarda bir ve beraber olacağız. Belediye başkanlığı görevi bize verilirse bu toplumun eksik ve ihtiyaçlarını gidermek için çalışacağız. Sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri birlikte ortak aklı ön plana çıkarıp, Battalgazi’mizi hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.


AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra Selçuklu Mahallesi’nde yoğun bir katılımla düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dündar’dan fabrika ziyareti
    1. Dündar’dan fabrika ziyareti
    2. KBÜ öğrencilerinden kolon kanserine..
    3. Doğu Türkistan’daki esaret anlatıldı
    4. Filistinli öğrenciler ile İsrail..
    5. Ordu dijital oyun yazılım merkezi olacak
    6. AK Parti'nin Bolu mitingi
    7. Eskişehir'de aranan FETÖ zanlısı..
    8. 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası..
    9. Özboyacı: "Türkiye’ye mesaj..
    10. Yakaladığı dev köpek balığı başına..
    11. Kuşadası’nda yazarlar buluşması
    12. Bakan Çavuşoğlu deri işçileriyle yemek..
    13. Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı..
    14. “Muhasebede Yeni Teknolojiler”..
    15. Kral Selman Ürdün Başbakanıyla..
    16. Elektrik-Elektronik Mühendisliği..
    17. Bahçesaray yolunda karla mücadele
    18. Kaçak göçmenler tarlalık alana kaçtı
    19. Ürkmezer’den işçilere teşekkür
    20. İçişleri Bakanı Soylu: “Diyarbakır..
    21. Afrin’de 150 bin kişiye insani yardım..
    22. Kazandıkları kupayı Başkan Demirtaş’a..
    23. Denizli’de siyanür alarmı sona erdi
    24. Tarihi mescitte 119 yıl sonra ilk namaz
    25. Karabük’te orman yangını
    26. İHKİB ve MEB'den "Moda Tasarım..
    27. Suudi liberal yazardan skandal ötesi..
    28. Hacker Davası’nda 10 sanık tek suçtan..
    29. Dezavantajlı 150 çocuk sinema izledi
    30. Gürkan tempoyu arttırdı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!