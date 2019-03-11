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"Güçlü ve lider bir Türkiye'ye dünyada ihtiyaç var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde özellikle sağlıkta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda önemli bir fırsat olacak. Bugüne kadar yapılamayanları yapmak noktasında gayret ve çabamız olacak." dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:10
"Güçlü ve lider bir Türkiye'ye dünyada ihtiyaç var"

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde özellikle sağlıkta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda önemli bir fırsat olacak. Bugüne kadar yapılamayanları yapmak noktasında gayret ve çabamız olacak." dedi.

Bakan Koca, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak'ı ziyaretinin ardından partisinin belediye başkan adayı tanıtım ve proje toplantısına katıldı.

"Alaplı'ya 50 yataklı hastanenin yanında ilçe sağlık müdürlüğünün ve aile sağlık merkezinin olduğu bir yapıyı plan ve bütçesi bitmiş haliyle ihalesini en erken dönemde yapmak üzere buradan söz veriyorum." diyen Koca, hastanenin hem yanık hem diyaliz hem yoğun bakım ünitesiyle hizmet vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten 7-8 aylık bir zaman diliminden sonra bir seçim dönemine giriyoruz. Son 50 yıla yakın süreçte ortalama 12-13 ayda bir seçimlerin yapıldığı dönemden 4,5 yıllık yaklaşık ve 2023 yılına kadar seçimin olmayacağı bir döneme giriyoruz. Bu Türkiye için son derece önemli. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; geçmiş dönemin, geçmiş sistemin kodlarıyla hareket eden bir dönem olmayacağı, 'bugün git, yarın gel' denilen bir dönem olmayacağı, daha pratik sonuç alıcı, hızlı karar alınan bir dönem olacağını ve bu dönemin icraat dönemi olacağını söylemek istiyorum.

Türkiye'nin bugüne kadar kaybettiklerini -yer yer koalisyon hükümetleri, yer yer başka sebeplerle- bundan sonraki icraat dönemiyle kapatmak istiyoruz. Bu yüzden 31 Mart önemli bir fırsat. 31 Mart yeni dönemi, icraatı daha da güçlenerek yapacağımız bir dönemin başlangıcı olacak."

Koca, özellikle yerel yönetimlerin, merkezi hükümetle yeni dönemde sinerjik yapısının da son derece önemli olacağına işaret ederek, "Bu süreçte oyunuzun sadece bir başkanlık seçimi, sadece bir muhtarlık seçimi, sadece bir meclis üyeliği seçimi olmadığını bilin. Kutsal dediğimiz oyun gereğini de sorumluluğunu da yerine getirmek noktasında mutlak gayret içerisinde olup sandığa gitmemezlik de asla yapmayalım." diye konuştu.

- "Güçlü ve lider bir Türkiye'ye dünyada ihtiyaç var"

Sağlık Bakanı Koca, coğrafyanın insanlara yüklediği sorumluluklar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sorumlulukların gereğini de yapmak gerekiyor. O nedenle güçlü ve lider bir Türkiye'ye bölgede ihtiyaç var, dünyada ihtiyaç var. Yeri geldiğinde 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyebilecek güçlü bir lidere ihtiyaç var. 31 Mart bu anlamda ülke üzerinde hesabı olanlara cevap olmak için de önemli. Türkiye'nin sınırlarını zorlayan ve yer yer tehditlerde bulunan, dün stratejik bildiğimiz ortakların yer yer fırsatçılıklarını gördüğümüz bu dönemde güçlü, lider bir Türkiye son derece önemli. Türkiye'nin istikrarlı bir ada güvenilir bir liman olma durumunu daha da güçlenerek devam ettirmesi gerektiğini söylemek istiyorum."

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koca, "Yeni dönemde özellikle sağlıkta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda önemli bir fırsat olacak. Bugüne kadar yapılamayanları yapmak noktasında gayret ve çabamız olacak. Dışa bağımlılığımızın yoğun olduğu özelikle sağlık sektöründe ki ilaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük sorumluluk olarak gördüğümüz yerlileşme ve millileşmeyi 2023'e kadar; bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltan, aşıyı yüzde 100 yerlileştiren bir dönem olarak tamamlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, konuşmasının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ardından partisinin seçim bürosuna uğrayan Koca, daha sonra Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:10
  1. Fahrettin Koca
  2. Sağlık Bakanı
  3. Zonguldak

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