Güçlü ve kuvvetliyiz aşı üretimine talibiz

Buğra Kardan

Türkiye’nin önde gelen ilaç üreticilerinden Abdi İbrahim’in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan satır başları şöyle:

Ek yatırım yaparız

Covid-19’a karşı aşı üretmek ve dolum yapmak için onay aldık.

Şu anda 20 milyon aşıyı üretebilecek durumdayız. Daha çok aşı üretmek için de ek yatırım yaparız.

Aralıksız çalışıyoruz. Dev firmalarla irtibat halindeyiz.

2020 Kasım ayında BioNTech firmasının yetkilileriyle görüştük.

Görüşme gayet olumlu geçti. Teknik konuları ele aldık.

Tabii biz aşının üretimine talibiz ama ortada bir anlaşma yok.

Temaslarımız devam ediyor. Uğur Şahin’e 2020 Aralık ayında mail yolladım. O maile ne yanıt vereceğini merak ediyorum. Olup bitenleri yakından takip ediyorum. BioNTech, aşıyı Abdi İbrahim olarak bize mi yoksa başka bir firmaya mı ürettirecek bilmiyorum. Ama biz, bu konuyla yakından ilgileniyoruz.

Aşıyı üretecek gücümüz ve kuvvetimiz var.

Strateji ele alınır

Türkiye’de aşı imal etmeye adayız. BioNTech’in yanı sıra Moderna’yla da görüşüyoruz. Amacımız ya BioNTech ya da Moderna ya da başka bir firmayla anlaşma yapmak ve Türkiye’de Covid-19 aşısı üretmek.

Aşıyı üretebiliriz. Strateji, plan ele alınır. Burada Uğur Şahin’in vereceği karar çok ama çok önemli.

Sinovac firması bizimle görüşmedi. Kendileriyle temasımız olmadı. Görüşür, anlaşmaya varırsak üretim yapabiliriz. Çünkü normal, çok rahat üretilebilecek bir aşı o.

Atılım halindeyiz

Öbür taraftan her alanda atılım yapıyoruz.

AbdiBio’yla Türkiye’de biyoteknolojide bir numaradayız.

Yatırımlarımızla da ön plandayız. Kazakistan’da, Cezayir’de üretim tesislerimizi açtık. ABD’de yeni molekül geliştirmek için startup yatırımı yaptık.

Avrupa’da ve ABD’de satın alma fırsatlarını hep odağımızda tuttuk.

Nihai olarak İsviçre’de faaliyet yürüten köklü bir OM Pharma’nın yüzde 28.5 hissesini satın aldık.